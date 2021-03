Les snubs, les surprises et les clins d’œil historiques des nominations aux Oscars 2021

Le film le plus nominé de la 93e cérémonie des Oscars, qui a été annoncée lundi matin par Priyanka Chopra Jonas et Nick Jonas, ne devrait surprendre personne qui suit l’histoire des Oscars: Mank, un film hollywoodien de célébration sur Hollywood, a remporté 10 nominations, dont une pour le meilleur film.

Mais il y a eu beaucoup de surprises et de premières parmi les nominations pour correspondre à une année bizarre de changement pour l’industrie du cinéma, au cours de laquelle les théâtres ont fermé leurs portes à travers le pays et les productions ont été filmées. en secret ou avec des protocoles de sécurité stricts, voire pas du tout. Il s’agit de l’ensemble de nominés par intérim le plus diversifié sur le plan racial et ethnique de l’histoire des Oscars; et avant les nominations à la direction de Chloé Zhao et Emerald Fennell, jamais auparavant deux réalisatrices n’avaient été nominées la même année. Six films ont remporté six nominations—Le père, Judas et le Messie noir, Minari, Nomadland, Son du métal, et Le procès du Chicago 7. Dans l’ensemble, les streamers ont eu une bonne performance, prouvant à quel point ils ont resserré leur emprise sur l’industrie, en particulier pendant une année où les gens regardaient largement de chez eux.

La cérémonie aura lieu le 25 avril; aucun hôte n’a été annoncé. Voici les principaux points à retenir des nominations.

Snub et surprise: Judas et le Messie noir

Glen Wilson / © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés

C’est devenu une tradition récente pour les films d’ensemble noirs de recevoir beaucoup de battage médiatique aux Oscars, puis ne pas être récompensé–mais l’histoire ne s’est pas répétée avec Judas et le Messie noir, qui suit la vie et la mort du chef du Chicago Black Panther Party, Fred Hampton. Alors que certains pronostiqueurs étaient ombrageux à propos de ses chances, le film a été reconnu tout au long du scrutin, créant de nombreux précédents en cours de route. Daniel Kaluuya est devenu le plus jeune acteur noir à atteindre deux nominations d’acteur (suite Sortez); ses nominations conjointes et celles de LaKeith Stanfield marquent la première fois que l’Académie reconnaît deux acteurs masculins noirs du même film. Judas est également devenu le premier film avec une équipe de production entièrement noire – Shaka King, Charles D. King et Ryan Coogler – à être nominé pour le meilleur film.

Cependant, il est étrange que pour un film à deux mains, Kaluuya et Stanfield aient été en quelque sorte nominés pour l’acteur de soutien. Selon l’Académie, qui dirigeait le film: Jesse Plemons? Pendant ce temps, Dominique Fishback, qui livre une performance discrètement déchirante en tant que militante Deborah Johnson, a été snobé.

Surprise: #OscarsNotSoWhite

Crédit photo: Takashi Seida – © 2020 Paramount Pictures Corporation. Tous les droits sont réservés.

Nous espérons que la créatrice de #OscarsSoWhite, April Reign, où qu’elle soit, passe une excellente journée. Cinq ans après l’annonce du deuxième bassin de nominés consécutif dans lequel les 20 nominations d’acteurs sont allées à des acteurs blancs, un record de neuf acteurs non blancs ont été nominés aujourd’hui. (Le record précédent était de sept.) Steven Yeun est devenu le premier acteur américano-asiatique à être nominé pour le meilleur acteur; Riz Ahmed est devenu le premier acteur musulman à le faire, ainsi que la première personne d’origine pakistanaise à être nominée pour un Oscar pour le théâtre. Seuls quatre Américains blancs ont été nommés; Pendant ce temps, le Royaume-Uni, peut-être sans surprise, a envoyé un fort contingent qui comprend Ahmed, Carrie Mulligan, Vanessa Kirby, Daniel Kaluuya, Sacha Baron Cohen, Olivia Colman et Anthony Hopkins. Il est bien trop tôt pour lever la bannière «Mission accomplie» – mais cette récolte de nominés ressemble certainement un peu plus au monde – et leurs performances étaient sublimes.

Surprise: les réalisatrices brisent le plafond de verre

© 2020 20th Century Studios Tous droits réservés

Les femmes ont marqué l’histoire dans la catégorie réalisation cette année. Les deux Chloë Zhao (Nomadland) et Emerald Fennell (Jeune femme prometteuse) a reçu des nominations, la première fois que l’Académie a reconnu deux femmes en un an. Zhao est également devenue la première femme de couleur à être nominée pour le meilleur réalisateur et la première femme à remporter quatre nominations pour son film en un an. Fennell, quant à elle, a rejoint un petit club de femmes cinéastes dont les films ont reçu trois nominations en un an, aux côtés de Sofia Coppola et Fran Walsh.

Certains pronostiqueurs d’Oscar avaient espéré que Regina King gagnerait un signe de tête pour Une nuit à Miami de plus – les trois femmes ont été nominées aux Globes – ce qui en fait une catégorie majoritairement féminine. Mais ce n’était pas le cas.

Pour l’instant, Kathryn Bigelow est la seule femme à avoir remporté l’Oscar de la meilleure réalisation de l’histoire des Oscars. Notamment, le film pour lequel elle a gagné, les années 2010 The Hurt Locker, a été codé comme un film très traditionnellement masculin: un film de guerre avec un casting presque entièrement masculin. En revanche, les films de Zhao et Fennell sont centrés sur la vie intérieure complexe des femmes – Zhao est sur une femme qui décide de changer radicalement sa vie à l’âge moyen et Fennell sur un ange vengeur de l’ère #MeToo. Une victoire de Zhao ou de Fennell aiderait à montrer que non seulement les femmes font de grands films, mais qu’elles font de grands films à propos de femmes.

Snub: Alan Kim pour Minari

Josh Ethan Johnson – © A24

Difficile de trop chipoter avec la reconnaissance accordée à Minari, qui, après avoir été réputé trop «étranger» pour concourir pour les plus grands honneurs aux Golden Globes, est maintenant six fois nominé aux Oscars, y compris pour le meilleur film. Youn Yuh-jung, 73 ans, mérite particulièrement son tour en tant que matriarche de la famille Soon-ja; elle reçoit sa première nomination aux Oscars au cours de ses cinq décennies de carrière.

Pourtant, il aurait été ravissant de voir Alan Kim, âgé de 8 ans, qui transmet à la fois l’émerveillement de l’enfance et une acuité dépassant de loin son âge en tant que David dans le film, être nominé pour l’acteur de soutien, d’autant plus qu’il a été charmant dans le film. circuit de récompenses récemment. Son discours d’acceptation du meilleur jeune acteur aux Critics ‘Choice Awards, dans lequel il sanglotait des larmes de joie, était un classique instantané, tout comme sa ceinture violette. routine d’entraînement sur Jimmy Kimmel. En espérant que lui, Jacob Tremblay et Brooklynn Prince feront bientôt équipe pour un film.

Surprendre: Glenn Close pour Hillbilly Elegy

Lacey Terrell / NETFLIX — 2020 © NETFLIX

Il n’est peut-être pas surprenant que l’acteur légendaire Glenn Close ait été nominé pour la meilleure actrice dans un second rôle – son huitième nom aux Oscars – pour une adaptation aux Oscars d’un mémoire à succès. Mais les critiques ont fait un panoramique sur le film et Close est simultanément nominé pour un Razzie de la pire performance, de sorte que la fente aurait probablement pu aller à quelqu’un d’autre. Nous continuerons de la soutenir dans le futur – peut-être que la neuvième fois est le charme?

Snober: PrincipeCinématographie et partition

Melinda Sue Gordon — Warner Bros. Entertainment / AP

Dites ce que vous voulez du film hallucinant de Christopher Nolan – l’intrigue était indéchiffrable (donc pas de nomination au scénario), le dialogue était à peine audible (il n’allait pas obtenir un exploit en signe de tête). Mais le film a réalisé les deux exploits principaux qu’un film de Nolan doit accomplir: il était visuellement époustouflant et la partition a entraîné le public dans un monde fictif où les mots «mouvement de la pince temporelle» ont un sens.

Le score, en particulier, était le moteur qui a conduit l’action dans ce film. Heureusement, Principe’Le compositeur Ludwig Göransson a déjà remporté un Oscar pour le Panthère noire marque et est en train de devenir l’un des jeunes artistes les plus prometteurs d’Hollywood. Il aura une autre chance.

Principe a reçu des hochements de tête pour la meilleure réalisation en effets visuels et en conception de production. C’est un bon moyen de reconnaître un film qui, quels que soient ses défauts, est devenu le centre d’une conversation importante sur la question de savoir si l’expérience du cinéma durera après la pandémie.

Surprise: le réalisateur Thomas Vinterberg pour Un autre tour

Henrik Ohsten – Henrik Ohsten

Peu de parieurs aux Oscars ont prédit que Thomas Vinterberg remporterait une nomination au meilleur réalisateur pour la vedette de Mads Mikkelson Un autre tour. Les Oscars ont toujours tendance à être extrêmement centrés sur les États-Unis, de sorte que la nomination du réalisateur danois est accueillie comme un coup d’État par Un autre tour fans sur Twitter. Certains suggèrent même de manière ludique que Vinterberg devrait être félicité pour avoir volé la place du scénariste de longue date, mais relativement nouveau, Aaron Sorkin.

Snubs: toute la catégorie documentaire

Gracieuseté de Netflix

Plusieurs des favoris présumés de la course documentaire, y compris État des garçons, Dick Johnson est mort et Bienvenue en Tchétchénie, n’a même pas obtenu de nomination aux Oscars de cette année. Au fur et à mesure que la poussière retombe, il semble que Temps, l’un des films les mieux notés de l’année, pourrait remporter l’or. Le film sur une femme qui passe deux décennies à faire campagne pour la libération de son mari de prison a touché une corde sensible chez les critiques et les téléspectateurs en un an lorsque le #BlackLivesMatter mouvement a renouvelé notre examen du système de justice pénale.

D’un autre côté, ces snubs ont fait de la place pour certains favoris de la foule: Camp Crip et Mon professeur de poulpe, qui ont tous deux rencontré un succès sur Netflix.

Snubs: Palm Springs, Première vache et autres petits moteurs qui pourraient

Jessica Perez / Hulu

Nous pouvons tous convenir que ce fut une année étrange pour les films. Beaucoup de films sur lesquels les critiques et les initiés parlaient au printemps 2020 en tant que principaux prétendants aux Oscars pour 2021—Dans les hauteurs, West Side Story, La dépêche française, Dune, les nombreux saints de Newark– n’a jamais fait ses débuts. Les studios retiennent certains de leurs plus grands succès potentiels jusqu’à la réouverture des salles de cinéma.

Cela a laissé une ouverture pour des films plus petits ou des films non dramatiques pour se faufiler dans la conversation des Oscars. Il aurait été agréable de voir des films indiens acclamés par la critique comme Première vache, L’assistant et Jamais Rarement Parfois Toujours (tous dirigés par des femmes, soit dit en passant) obtiennent une nomination ou deux. La comédie romantique Palm Springs a également été laissé de côté, même si cela offrait une distraction et une légèreté indispensables à un moment où peu de films sortaient en VOD.