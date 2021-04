Les Snuts parlent de la perte de plusieurs amis à cause de la drogue ⋆ .

Les Snuts ont révélé qu’ils avaient perdu des amis à cause de la drogue (Photo: .)

Les Snuts sont peut-être sur le point de suivre leur bon copain Lewis Capaldi au sommet des classements, mais derrière leur succès se cache une sombre histoire de toxicomanie.

Le premier album des rockers indépendants, WL, est sur le point de battre Demi Lovato au premier rang, mais le record contient de douloureux souvenirs d’adolescents de copains perdus à cause de la culture de la drogue dans les petites villes écossaises.

Le leader Jack Cochrane a déclaré à Guilty Pleasures: « Cet album a été conçu tout au long d’une vie. Il y a des chansons là-dessus qui ont été écrites quand nous avions 14 ou 15 ans. C’est raconter cette histoire de grandir et de toucher aux inégalités sociales autour de vous.

Jack, 25 ans, a déclaré qu’il faisait spécifiquement référence à « l’épidémie » de drogue au Royaume-Uni, ajoutant: « Comment cela affecte la santé mentale, ce sont des choses dont les gens n’entendent pas beaucoup. »

Venant de West Lothian, il estime qu’il est difficile pour quiconque dans la région d’en sortir indemne. « Nous venons de petites villes ouvrières qui ont été négativement touchées par ces thèmes », a ajouté Jack.

«Tous ceux que nous connaissons ont été affectés d’une manière ou d’une autre. Nous avons grandi dans un grand groupe d’amis. Nous avons perdu des amis à cause de la drogue. Des amis ont dérivé sur le mauvais chemin.

« Autant que vous et vos amis essayez, ce n’était pas d’avoir une base familiale solide et un groupe de soutien là-bas. Beaucoup de gens n’ont pas pu en revenir. Jack et ses camarades de groupe Callum Wilson, Joe McGillveray et Jordan Mackay espèrent rejoindre leur camarade d’école Lewis Capaldi pour inspirer d’autres adolescents à échapper aux griffes de la scène locale.

« Je connais très bien Lewis, c’est bien d’inspirer la prochaine génération », a-t-il déclaré. « Nous regardons le succès de Lewis et voyons comment cela fonctionne pour lui de première main. Comme il travaille dur. C’est une énorme motivation pour nous et nous espérons pouvoir avoir cet effet énorme sur d’autres musiciens.

«Il y a un lien que nous avons toujours partagé. Il regarde de près cette bataille de cartes, donnant des conseils quand il le peut.

Les Snuts, branchant leur album avec une image photoshoppée de Jack dans le rôle de Mel Gibson dans Braveheart, disent avoir ébranlé les dangers de leur propre hédonisme. «Dans notre jeunesse, nous étions assez sauvages», ont-ils ajouté.

«Nous avons réalisé assez rapidement que dans le paysage actuel, cela ne va pas très bien et il faut faire le travail.»

Liam: Je suis plus proche que jamais de Cheryl et Bear

Liam Payne dit qu’il est plus proche que jamais de son ex Cheryl et de leur bébé Bear – grâce au verrouillage.

L’ancienne star de One Direction – qui s’est séparée du juge X Factor en 2018 – a décrit Cheryl comme « la meilleure personne » pour jongler avec les arrangements parentaux pour Bear, âgé de quatre ans.

Lorsqu’on lui a demandé comment ils avaient fait face à la pandémie, Liam a répondu: « Fantastique. Je veux dire, Cheryl est littéralement la meilleure personne avec qui co-parent. Aucun stress impliqué. C’est très, très détendu et nous passons beaucoup de temps sur FaceTime.



Cheryl et Liam sont coparentaux (Photo: Karwai Tang / WireImage)

«C’était vraiment charmant, et je suis plus proche d’eux que je ne l’ai jamais été auparavant, en fait, ce qui est vraiment, vraiment sympa.

Cependant, juste pour être sûr, le chanteur de Strip That Down, âgé de 27 ans, a parfois dû garder ses distances.

« Mais FaceTime au coucher peut très bien se passer », a-t-il ajouté. « Ou je lui ai acheté des jouets hier que je leur ai montrés sur FaceTime et c’était comme si je devais aller voyager et passer les jouets par-dessus la clôture! »

Ses révélations sur sa post-relation amicale avec Cheryl, 37 ans, sont une offre rare de Liam, qui admet qu’il a toujours eu du mal avec combien de déversements. Il a déclaré au magazine Glamour: « Je suis vraiment un genre de personne qui a le cœur sur la manche … Je donne souvent un peu trop. »

Enfin… Est-ce la femme qui va durcir le cœur de Superman?

La star de Superman, Henry Cavill, aura brisé le cœur des fans en trouvant l’amour en lock-out.

L’homme d’acier de 37 ans a été vu avec sa nouvelle pression dans les rues de l’ouest de Londres hier alors qu’ils émergeaient pour une promenade de chien, gardant Covid en sécurité dans des masques faciaux.

Henry, qui joue également dans le fantasme Netflix The Witcher, serra la main de la blonde mystérieuse et prit la laisse du chien dans l’autre. L’observation met fin à une longue course unique pour le beefcake, pour la dernière fois liée publiquement à la cascadeuse Lucy Cork il y a trois ans.

Henry a dit qu’il aimerait devenir papa, mais ne trouve pas Mme Right. «J’espère que cela arrivera», a-t-il déclaré à propos du fait d’avoir des enfants. «Les enfants ne sont pas difficiles, mais il s’agit de trouver la bonne personne pour les avoir et les élever. D’autant plus avec le travail que je fais.

Nut ce que vous attendez! Écureuil Snoop

Cela ressemble à un bad trip, mais Snoop Dogg a décroché un rôle au cinéma en tant qu’écureuil dans une histoire sur un oiseau mi-faucon et mi-pigeon.



Le prochain rôle de Snoop Dogg dans le film est un écureuil (Photo: Rex)

Le rappeur amateur de mauvaises herbes, âgé de 49 ans, jouera dans le film d’animation Pierre The Pigeon-Hawk, qui se déroulera à New York.

Pierre, joué par will.i.am, se fait de nouveaux amis, dont un hibou (Jennifer Hudson) et des écureuils de la ville appelés Scratch and Sniff, interprétés par Snoop et Kenan Thompson.

Nadine devient émue par l’espoir pour Sarah

Les fans de Girls Aloud ont été laissés « en morceaux » après que Nadine Coyle ait semblé parler de la bataille contre le cancer du sein de sa camarade de groupe Sarah Harding dans Bake Off de cette semaine.

Les téléspectateurs étaient convaincus que Nadine, 35 ans, parlait de Sarah lors de l’émission spéciale de célébrités Stand Up To Cancer lorsqu’elle a déclaré à l’animateur Matt Lucas qu’elle espérait une percée du cancer « très bientôt ».

Elle a déclaré: « J’ai un ami très proche à la minute qui souffre d’un cancer. C’est terrifiant.

Ses émotions n’ont pas été perdues pour les fans, avec un tweet: « Nadine Coyle parler de Sarah Harding était déchirant. Vous pouviez voir à quel point elle était bouleversée.

Une Raye-volution russe pour la star britannique

C’est de la Russie avec amour – littéralement – pour Raye qui est ravie de découvrir qu’elle est une affaire énorme dans le pays.

La jeune femme de 23 ans est à la hausse ici, surtout après sa nomination pour un Brit Award pour son hit Secrets, mais en Russie, elle est plaquée sur les panneaux publicitaires.

La première station de radio du pays, Europa Plus, avec 12 millions d’auditeurs, a choisi Raye pour sa campagne d’affichage qui comprend également The Weeknd, Ava Max et David Guetta. Le morceau de Raye, Natalie Don’t, a atteint la première place en Russie et son album Euphoric Sad Songs y a remporté l’or.

