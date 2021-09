Les sociétés Bitcoin commenceront à informer le Trésor des investisseurs | La technologie

in

Les opérations de crypto-monnaie commenceront à être plus contrôlées et les sociétés vendeuses devront partager des informations sur ces activités.

Pour le moment, ce qui a à voir avec les crypto-monnaies semble avoir été localisé dans des limbes difficiles à contrôler, Mais avec l’essor du bitcoin et d’autres alternatives, tout le monde se mobilise et va commencer à réglementer les activités et à changer la façon dont ils déclarent.

Éviter la fraude et contrôler les investissements en bitcoins semble être un défi, mais Des règlements sont préparés afin de réglementer ces activités par le Trésor, comme le rapporte la Chronique basque. Pour y parvenir, les sociétés de crypto-monnaie doivent partager plus d’informations sur leurs mouvements.

Aujourd’hui, ces entreprises Ils enregistrent généralement des virements qui portent sur un montant supérieur à mille euros et sont associés au DNI des utilisateurs, mais l’idée est d’étendre ce contrôle autant que possible et d’avoir un accès plus détaillé aux informations dont disposent les plateformes de crypto-monnaie.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Cela peut être un changement majeur car l’obligation de déclarer les revenus avec le bitcoin est souvent discutée. comme s’il s’agissait d’investissements dans d’autres pays. La proposition proposée est de changer de paradigme afin qu’il y ait un plus grand contrôle pour éviter l’opacité et réorienter la situation.

Selon la Chronique basque, « Les entreprises qui vendent ces pièces, essentiellement des bitcoins, Ils collectent déjà ces données, même si, pour le moment, ils ne les partagent pas directement avec le Trésor. “Mais lorsque la législation dans laquelle ils travaillent sera approuvée, ils doivent la partager par défaut et le volume de personnes qui échangent des crypto-monnaies sera connu.

De plus en plus de personnes se rapprochent des crypto-monnaies attirées par la possibilité d’y investir, bien qu’il s’agisse également d’une entreprise où la fraude est courante et où les escroqueries pyramidales sont subies en raison de l’impossibilité de contrôler les entreprises qui se produisent sans que l’État les surveille.

En tout cas, personne ne sera surpris par un changement qui oblige les entreprises de vente à partager des informations sur les investisseurs, d’autant plus qu’il existe déjà des banques espagnoles qui autorisent le trading avec le bitcoin. C’est une activité en plein essor qui sera de plus en plus assimilée par différents pays.