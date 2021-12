Les sociétés de crypto-monnaie commencent à considérer Singapour comme inhospitalière, selon Nikkei

Les sociétés de crypto-monnaie qui ont été attirées par Singapour pour sa position favorable aux crypto-monnaies ont commencé à réaliser la difficulté d’opérer légalement dans la cité-État, a rapporté Nikkei Asia.

Selon les chiffres publiés par les régulateurs de Singapour, plus de 100 des 170 sociétés de crypto-monnaie qui ont demandé une licence ont rejeté ou retiré leurs demandes. Alors que beaucoup d’autres, opérant dans le cadre d’exemptions, font face à un avenir incertain.

L’introduction par Singapour du régime de licence en janvier de cette année a été présentée comme la prochaine étape dans la construction d’un secteur de la cryptographie en plein essor et l’égalité des chances pour tous.

Alors que l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) soutient l’innovation dans l’utilisation de la technologie blockchain, qui comprend les crypto-monnaies, elle reconnaît également les risques encourus.

« Les crypto-monnaies pourraient être utilisées à des fins de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération en raison de la rapidité et de la nature transfrontalière des transactions », a déclaré le porte-parole.

« Les fournisseurs de services de jetons de paiement numérique à Singapour … doivent répondre à des exigences pour atténuer ces risques, notamment la nécessité de faire preuve de diligence raisonnable envers les clients, de procéder à des examens de compte réguliers, de surveiller et de signaler les transactions suspectes. » .

Suite au retrait récent de Binance de la demande d’échange de MAS pour cesser de desservir la cité-État, la filiale de la société à Singapour uniquement a annoncé la semaine dernière qu’elle fermerait sa plate-forme de négociation pour la cité-État pour février prochain.

Selon le scénario, après le départ de Binance de la cité-État, de nombreuses autres entreprises sont susceptibles de connaître un sort similaire dans un proche avenir.

Alors que l’échange cryptographique basé à Dubaï, Bitxmi, est l’une des 103 sociétés à figurer sur la dernière liste MAS d’entités dont les exemptions leur permettant de négocier ont été annulées.

Selon Nikkei Asia, ayant établi Bitxmi à Singapour fin 2018, il n’a pas réussi à obtenir de licence, a déclaré le PDG Sanjay Jain.

« Nous ne pouvons pas opérer à Singapour », a-t-il déclaré. « Nous avons un bureau là-bas, mais c’est plus ou moins, il y a une personne pour nos affaires juridiques et comptables. »

Avant l’introduction des licences, les entreprises opérant à Singapour bénéficiaient d’exemptions jusqu’à ce que le résultat de leur demande de licence soit connu. Il y avait 90 sociétés de cryptographie opérant dans le cadre de telles exemptions, a déclaré le ministre en chef Tharman Shanmugaratnam au parlement en juillet.

Le site Web du MAS a montré que le groupe était tombé à environ 70 personnes au 14 décembre.

Jusqu’à présent, seule DBS Vickers Securities, une unité de la plus grande banque de Singapour et d’Asie du Sud-Est, DBS Group Holdings ; lancement des paiements numériques FOMO Pay ; et la réserve indépendante d’Australie, qui propose des services d’échange de crypto, ont été répertoriés sur le site Web de la MAS en tant qu’entités agréées.

Le MAS n’a pas encore révélé les raisons pour lesquelles certains joueurs de crypto n’ont pas pu obtenir de permis.

Source de l’image : Shutterstock