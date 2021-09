Les sociétés de cryptographie mobilisent des capitaux, travaillent avec les régulateurs et constituent des réserves de trésorerie pour une tendance baissière prolongée

Au milieu de l’examen réglementaire croissant de l’industrie de la crypto-monnaie, la bourse de crypto-monnaie basée au Royaume-Uni, Coinpass, a déclaré qu’elle avait reçu l’approbation de la Financial Conduct Authority (FCA) britannique pour opérer dans le pays en tant que société d’actifs cryptographiques.

“Nous sommes extrêmement heureux d’être l’un des premiers échanges de crypto-monnaie basés au Royaume-Uni pour les investisseurs de détail et les entreprises à être entièrement enregistré auprès de la Financial Conduct Authority en tant que société de crypto-actifs”, a déclaré le PDG de Coinpass, Jeff Hancock, dans un communiqué.

Préparez-vous pour un “hiver crypto”

Pendant ce temps, Blockchain, basée au Royaume-Uni, qui est l’une des plus anciennes sociétés d’exploitation dans l’espace crypto, constitue ses réserves de trésorerie en vue d’un «hiver crypto» à l’horizon.

“Je pense que lorsque je regarde l’espace en ce moment, il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas préparés à cela”, a déclaré le PDG et co-fondateur Peter Smith dans une interview.

Mais pas seulement pour un ralentissement prolongé, un marché baissier, mais Blockchain s’efforce de s’assurer qu’ils sont également là en 2030. La société a récemment obtenu une valorisation de 5,2 milliards de dollars après plusieurs tours de financement cette année seulement.

Tout comme Blockchain, la société américaine Coinbase a également amassé 4,36 milliards de dollars en espèces pour se préparer à un “hiver cryptographique” afin qu’ils puissent “continuer à développer nos produits et services” même alors, a déclaré la directrice financière Alesia Haas le mois dernier.

Outre un marché baissier, les fonds ont été stockés pour faire face à une multitude d’autres risques commerciaux, notamment le régime réglementaire plus strict, les baisses potentielles des échanges ou les cyberattaques possibles, a-t-elle ajouté.

Selon le podcast The Scoop, 75% des grands clients des hedge funds de Coinbase possèdent des actifs en dehors de Bitcoin. En outre, sa division institutionnelle compte des centaines, environ 250 demandes en suspens de sociétés de financement traditionnelles pour tirer parti de leur technologie pour créer des produits cryptographiques.

Changements dans l’industrie de la cryptographie

Comme nous l’avons signalé, Binance, le principal échange de crypto-monnaie, prévoit de rendre publique son entité basée aux États-Unis au cours des trois prochaines années. En outre, selon les rumeurs, la bourse envisagerait d’obtenir des investissements de fonds gouvernementaux pour une valorisation de 200 milliards de dollars.

“Il est probable que bientôt binance confirmera publiquement son augmentation de 200 milliards de dollars selon les rumeurs. Cela catalysera un incendie sous le secteur des jetons d’échange alors que les chasseurs bêta en phase finale se démènent pour s’exposer », a noté le mgnr. « FTT est probablement le plus grand bénéficiaire de cette rotation. »

La pièce native de FTX connaît déjà une tendance à la hausse, en hausse de 40% au cours des 7 derniers jours et s’échangeant autour de 69 $ après avoir atteint un nouveau sommet historique de près de 70 $ il y a quelques heures.

La part de marché de la cryptographie FTX US a discrètement augmenté tout au long de 2021 – la part d’août a dépassé 14% avec plus de 50 milliards de dollars en notionnel échangé. Les volumes FTX représentent toujours environ 60% de Coinbase, mais ils rattrapent leur retard de manière alarmante 👀 pic.twitter.com/tlQO1AJpO6 – Cacher pas glisser (@HideNotSlide) 1er septembre 2021

Cette semaine encore, FTX.US a acquis LedgerX réglementé par la CFTC afin d’offrir à ses utilisateurs basés aux États-Unis la possibilité de négocier des produits dérivés, des contrats à terme, des options et des swaps pour Bitcoin et Ether.

Alors que Binance a été sous les feux de la rampe réglementaire et que d’autres bourses populaires, Huobi et OKEx ont renforcé leurs règles sur les dérivés suite à la répression de la Chine sur le trading à effet de levier, FTX suivant le livre de règles réglementaires, cela fonctionne en faveur de la bourse.

Les partenariats et les relations réglementaires de FTX, tout en intensifiant agressivement ses efforts de marketing, le placent parmi les meilleures plateformes de trading crypto.

“Binance règne toujours en maître sur les marchés au comptant mondiaux”, a écrit Kaiko dans son rapport hebdomadaire, “mais comme nous le savons maintenant dans l’industrie de la cryptographie en évolution rapide, la domination des échanges est ténue.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.