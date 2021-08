Les sociétés de fonds communs de placement parient sur les introductions en bourse ; investir Rs 5 900 cr à Zomato, GR Infra, autres émissions publiques en juillet

in

Outre Zomato, les fonds communs de placement ont investi de l’argent dans GR Infraprojects, Tatva Chintan Pharma et Rolex Rings au cours du mois de juillet. (Photo : REUTERS)

Le buzz des introductions en bourse sur Dalal Street n’attire pas seulement les investisseurs particuliers, mais aussi les institutions. Gung-ho sur les émissions publiques au mois de juillet, le secteur des fonds communs de placement a investi 5 900 crores de roupies dans des introductions en bourse, ont montré des données provenant d’Edelweiss Alternative Research. La plupart de ces fonds ont été canalisés vers l’introduction en bourse tant attendue de la licorne food-tech Zomato. Les entrées d’actions au mois de juillet se sont élevées à 22 580 crores de Rs, contre 5 988 crores de Rs au mois de juin. « Avec des entrées aussi importantes dans les programmes d’actions, les fonds ont déployé 19 700 crores de roupies sur les marchés secondaires ; le plus élevé pour 2021 », a déclaré Edelweiss dans le rapport.

Outre Zomato, les fonds communs de placement ont investi de l’argent dans GR Infraprojects, Tatva Chintan Pharma et Rolex Rings au cours du mois de juillet. Les flux entrant dans l’introduction en bourse de Zomato ont été enregistrés à 4 450 crore de Rs, tandis que l’IPO de GR Infraprojects a reçu 1 083 crore de Rs des sociétés de fonds. Les introductions en bourse de Tatva Chintan Pharma et de Rolex Rings ont reçu respectivement 210 crores de roupies et 142 crores de roupies.

Qui a acheté Zomato ?

-SBI Mutual Fund – Actions achetées d’une valeur de Rs 566 crore

-Motilal Oswal Mutual Fund – Rs 499 crore

-Mirae MF – Rs 481 crore

-Axis Mutual Fund – Rs 467 crore

-Kotak Mutual Fund – Rs 258 crore

-Fonds mutuel HDFC – Rs 244 crore

-Aditya Birla Sun Life – Rs 227 crore

-ICICI Pru MF – Rs 184 crore

-Franklin Templeton – Rs 184 crore

-IDFC MF – Rs 84 crore

-Edelweiss MF – Rs 72 crore

Les maisons de fonds investissent Rs 1,083 cr dans GR Infraprojects

La nouvellement cotée GR Infraprojects figurait parmi les actions de moyenne capitalisation les plus achetées au cours du mois de juillet. Les maisons de fonds communs de placement ont acheté un total de 63 parts lakh de GR Infraprojects, évaluées à 1 083 crore de Rs. SBI Mutual Fund a acheté des actions de GR Infra d’une valeur de Rs 361 crore, tandis qu’ICICI Prudential MF a acheté des actions d’une valeur de Rs 333 crore – les deux achats les plus élevés effectués par une société de fonds communs de placement d’actions de GR Infraprojects.

Selon Edelweiss, les autres ajouts majeurs apportés par le secteur des fonds communs de placement incluent HDFC Bank, ICICI Bank, Bajaj Finance, NMDC, ITC et Axis Bank. Pendant ce temps, Infosys, Kotak Mahindra Bank et Grasim Industries étaient les principales actions vendues par les sociétés de fonds. Les afflux massifs observés par l’industrie des fonds communs de placement en juillet étaient également dus aux NFO, car les fonds ont collecté 13 700 crores de roupies, a ajouté le rapport. «Il est intéressant de noter que les flux des plans d’investissement systématiques (SIP) ont continué d’augmenter et ont atteint un niveau record à 9 609 crores de Rs, contre 9 155 crores de Rs en juin 2021.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.