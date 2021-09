Les sociétés de jeux classiques mettent les NFT sur le radar | Invezz

Les jeux sont une industrie dynamique qui gagne constamment en popularité. Le marché du NFT est tout aussi dynamique. Que se passera-t-il lorsque les deux seront réunis ? Nous avons discuté avec Adrian Krion, co-fondateur et PDG de Spielworks, du potentiel de cette fusion.

Quel est le plus grand avantage de combiner NFT et jeux vidéo ?

En général, les joueurs ont une forte affinité pour les actifs numériques, car ils collectent et utilisent généralement des éléments numériques. Le commerce de tels actifs (plus ou moins « illégalement ») est un marché énorme depuis des années. Désormais, avec les NFT, les joueurs peuvent posséder ces objets au-delà du jeu individuel, ce qui soulage grandement la frustration associée au fait de quitter une partie. Jusqu’à présent, tout investissement de temps et d’argent disparaissait à la sortie d’un jeu. Avec les NFT, les joueurs peuvent retirer (une partie de) leur investissement, ce qui leur permet de dépenser plus pour chaque jeu individuel.

L’intégration de la technologie qui permet des économies détenues par les joueurs dans les jeux vidéo a été lente. Pensez-vous que cela va changer ?

Absolument. D’une part, les premiers jeux de blockchain ont fait leur retour grâce aux progrès d’Axie Infinity et autres. D’un autre côté, le boom de cette année a mis les NFT sur le radar de la plupart des sociétés de jeux traditionnelles. Ceux-ci ont intérêt à intégrer NFT dans leurs jeux existants, certains de manière plus légère, d’autres plus profondément. Le développement actuel accélérera considérablement le nombre de jeux liés à la NFT qui sortiront dans les 6 prochains mois.

Spielworks a-t-il rencontré des difficultés pour intégrer Wombat dans l’écosystème Ethereum ? Si c’est vrai, que sont-ils?

Le plus grand défi était, et est toujours, d’offrir une excellente expérience à nos utilisateurs chaque fois qu’ils utilisent l’écosystème Ethereum. Ce ne sont pas seulement les prix élevés de l’essence, mais aussi les délais de confirmation et le fait que les utilisateurs d’applications Ethereum ont besoin d’une certaine connaissance de la technologie sous-jacente pour l’utiliser efficacement et ne pas risquer de perdre une partie de leur argent, par exemple, parce qu’ils ont inclus trop de décimales dans un transfert de jeton et leur transaction échoue car ils sont à court d’essence.

Selon vous, quel est le secret de votre succès en termes de programme de récompenses NFT ? Qu’est-ce qui le distingue des programmes analogiques ?

Je dirais qu’il n’y a pas de produit comme Womplay dans lequel les joueurs sont récompensés avec NFT pour jouer à des jeux mobiles et de bureau traditionnels AAA. Nous avons également vu que, au moins pour les joueurs, les NFT représentent une incitation beaucoup plus forte que les récompenses monétaires, ce qui explique également le changement radical qui se produit actuellement dans l’industrie du jeu. Nous aidons les acteurs traditionnels à passer à la blockchain et à l’espace NFT sans risquer un investissement initial coûteux.

Qu’est-ce qui permettrait à un jeu NFT d’entrer vraiment dans le grand public ?

À l’heure actuelle, il semble que tandis que les joueurs grand public jouent à des jeux (traditionnels) pour se divertir, la plupart des joueurs de blockchain jouent à des jeux (blockchain) parce qu’ils espèrent gagner de l’argent. Bien sûr, à long terme, la plupart des joueurs ne peuvent pas (= ne peuvent pas) obtenir un retour positif sur leur investissement dans le jeu, car l’argent que les autres joueurs gagnent doit être contribué par quelqu’un. Je crois que pour atteindre le marché de masse, un jeu NFT doit être facilement accessible (au lieu de devoir dépenser 1000 $ pour pouvoir faire quoi que ce soit dans le jeu) tout en faisant attention à l’économie sous-jacente de ses NFT. Ce dernier, bien sûr, est plus facile à faire avec ce paywall, mais je pense qu’il est assez évident qu’aucun jeu avec un paywall à 1000 $ n’atteindra des dizaines de millions d’utilisateurs actifs à long terme.

