Les sociétés de médias sociaux tirent sur le messager pour éliminer la prétendue désinformation COVID

Dans leur quête pour purger la prétendue désinformation COVID-19 de leurs plateformes, les sociétés de médias sociaux tirent maintenant sur les messagers.

L’un de ces messagers suggère qu’il emmènera ses dizaines de millions d’auditeurs sur une autre plate-forme de médias sociaux en réponse à la censure.

Twitter a suspendu un service de coupures de presse pour avoir partagé une vidéo du représentant Andy Biggs dans l’émission Fox News « The Ingraham Angle », exigeant que Grabien Media supprime le tweet pour avoir enfreint sa politique « informations trompeuses et potentiellement dangereuses ».

Le républicain de l’Arizona a affirmé que « Big Pharma » n’était pas intéressé par les « thérapeutiques » COVID comme l’hydroxychloroquine et l’ivermectine en raison d' »intérêts économiques », selon le tweet, que Twitter a supprimé alors même que Grabien Media a déposé un appel.

« De toute évidence, dans ce cas, citer un dirigeant élu sur une question qui compte pour tout le monde est important et digne d’intérêt, que vous soyez d’accord ou non », a tweeté vendredi le fondateur de Grabien, Tom Elliott, partageant l’avis Twitter qu’il a reçu.

Compte tenu de son expérience antérieure en faisant appel d’une suspension de Twitter pour une « blague » sur le regretté général (à la retraite) Colin Powell, « Je n’ai aucune confiance dans Twitter pour faire ce qu’il faut et reconnaître que ce tweet n’a pas violé ses termes et conditions », a-t-il déclaré. mentionné.

Lundi matin, Twitter n’avait pas répondu à son appel de Grabien, a déclaré Elliott. « Combien de temps faut-il pour vérifier que les règles de Twitter n’interdisent pas le journalisme ? il a écrit.

Grabien n’a pas répondu à une demande de Just the News pour expliquer les conflits antérieurs avec Twitter et à quel point il dépend de Twitter pour le trafic. Le clip est toujours sur son propre site Web.

Biggs a retweeté la divulgation d’Elliott au sujet de la suspension. « Quelqu’un a-t-il été surpris que Twitter veuille faire taire les critiques de Big Pharma ? » a écrit le membre du Congrès. Son bureau n’a pas répondu aux questions demandant si d’autres organes de presse avaient été suspendus pour avoir rapporté ce que Biggs avait dit, et si le membre du Congrès avait connu un conflit similaire avec Twitter.

Twitter n’a pas répondu si le fait de rendre compte du point de vue d’un agent public sur des questions liées à COVID risquait toujours de gagner une grève dans le système de Twitter et une éventuelle suspension, ou ce qui distinguait le tweet de Grabien d’une organisation de presse grand public rapportant ce que Biggs a dit.

La présidente de la Society of Professional Journalists, Rebecca Aguilar, a déclaré à Just the News qu’elle n’en savait pas assez sur la situation de Grabien pour dire si le SPJ craignait que la divulgation de ce que disent des personnalités publiques puisse être un motif de suspension de Twitter.

La News Leaders Association, la fusion de l’American Society of News Editors et de l’Associated Press Media Editors, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

YouTube a supprimé des épisodes complets du podcast de Joe Rogan, publiés par des tiers, avec le pionnier du vaccin à ARNm devenu critique Robert Malone et le cardiologue Peter McCullough, ancien vice-chef de la médecine interne au Baylor University Medical Center.

La page de la vidéo de Malone dit qu’elle a violé les « directives communautaires » de YouTube, qui incluent la désinformation médicale COVID mais pas les demandes de retrait de droits d’auteur. Le téléchargeur a posté la vidéo sur une autre plate-forme en tant que sauvegarde.

(Spotify détient les droits exclusifs du podcast de Rogan. Une vidéo complète différente avec plus de 100 000 vues supprimées par YouTube a un avis de retrait de copyright.)

Le représentant du GOP Troy Nehls du Texas a répondu en soumettant la transcription de l’interview de Malone au Congressional Record et en la publiant sur le site officiel de Nehls. « Twitter et YouTube prouvent une fois de plus qu’ils ne fonctionnent pas pour leurs utilisateurs mais pour les grandes sociétés pharmaceutiques, les grands médias et les élites », a-t-il écrit.

McCullough a initialement tweeté une vidéo YouTube de son interview le mois dernier. Le tweet et la vidéo ont maintenant disparu, bien que le compte Twitter de McCullough reste en ligne.

Cependant, le partage d’un extrait de cette interview a fait suspendre l’auteur conservateur Melissa Tate par Twitter. Son compte, avec près d’un demi-million de followers, reste suspendu plus de deux semaines plus tard.

Le vérificateur des faits Health Feedback a affirmé que cet entretien incluait « de multiples allégations fausses et non fondées » sur les vaccins COVID et la pandémie.

YouTube ne semble pas supprimer uniformément les vidéos qui résument les entretiens de Rogan avec les deux personnalités controversées. Le médecin Zubin Damania, qui se fait appeler « ZDoggMD » sur les réseaux sociaux, a expliqué les affirmations de McCullough dans une analyse critique avec plus d’un demi-million de vues.

La société appartenant à Google n’a pas répondu aux demandes de Just the News de clarifier ce qui, dans les vidéos, enfreignait les règles de sa communauté.

Twitter a suspendu définitivement le compte de Malone mercredi, deux jours avant son interview avec Rogan, citant des informations COVID trompeuses.

« J’ai été contacté par plusieurs avocats qui envisageaient de porter plainte », a déclaré Malone à Rogan, faisant référence au procès de l’ancien journaliste du New York Times Alex Berenson contre Twitter pour avoir suspendu définitivement son compte après avoir tweeté que les vaccins COVID n’arrêtent pas la réinfection ou la transmission.

Dimanche, la société de médias sociaux a également suspendu définitivement le compte personnel de la représentante du GOP de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, également pour des violations répétées de ce qu’elle appelle sa « politique de désinformation » COVID-19.

« Twitter montre ouvertement qu’il est [sic] de vraies couleurs », a tweeté le représentant Biggs le même jour. « Et à ce stade, cela devrait être considéré comme un insigne d’honneur d’être expulsé. Je suis derrière Trump et MTG ! »

Le représentant du Texas GOP Chip Roy a également partagé un graphique qu’il a appris de Greene, montrant le nombre sans précédent d’effets secondaires des vaccins COVID-19, par rapport aux vaccins précédents, signalés au Vaccine Adverse Event Reporting System du gouvernement fédéral.

Quelques heures après la suspension de Greene, Rogan a utilisé Twitter pour promouvoir son compte sur GETTR, la plate-forme de médias sociaux fondée par l’ancien conseiller du président Trump Jason Miller.

La première version archivée de la page GETTR vérifiée de Rogan date de la mi-septembre et a rapidement attiré 8 millions d’abonnés – plus que ses abonnés Twitter – sans aucun message. Il affiche désormais des messages antérieurs à la demande de Rogan sur la page, suggérant qu’il a importé ses archives de tweets.

« Juste au cas où sur Twitter deviendrait encore plus bête, je suis ici aussi maintenant », a écrit Rogan sur GETTR dimanche.

Le professeur de médecine de l’Université de Californie à San Francisco, Vinay Prasad, a résumé lundi l’argument en faveur de la réglementation des médias sociaux des débats sur le COVID-19 dans un article de blog sarcastique :

« Nous avons besoin d’un groupe d’idéologues à la pensée de groupe avec une expérience scientifique limitée et des publications rares qui travaillent pour de grandes entreprises technologiques et vivent dans des villes côtières pour régler les différends scientifiques ! Bien sûr que nous le faisons, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ! »