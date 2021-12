Les sociétés de services considèrent les crypto-monnaies comme une opportunité

Les sociétés de services de paiement telles que Visa, Mastercard et PayPal ne considèrent pas la croissance rapide des actifs numériques comme une menace. Au lieu de cela, les géants des services financiers voient cette croissance comme une opportunité de saisir l’avenir de la finance. Le cabinet d’études new-yorkais MoffettNathanson a révélé cette nouvelle dans une note à un client le 15 décembre.

Selon le vice-président principal et directeur mondial de la technologie financière de Visa, Terry Angelos, la société estime que la pertinence des crypto-monnaies dépassera celle d’être un moyen de paiement. À cette fin, il se positionne comme une solution de couche 2 qui s’exécute sur la blockchain, tout comme sur les systèmes basés sur fiat.

Angelos a ajouté que Visa s’attend également à ce que sa présence dans l’espace crypto se développe dans les années à venir en raison de la signature de plusieurs partenariats avec des portefeuilles crypto.

D’autre part, Mastercard souhaite fournir une rampe d’entrée et de sortie transfrontalière pour les actifs numériques. Selon Raj Dhamodharan, vice-président exécutif de Blockchain et Digital Asset Products chez Mastercard, la société considère les crypto-monnaies comme une opportunité de développer de nouveaux produits.

Dhamodharan a ajouté que Mastercard cherche à devenir une avenue d’entrée et de sortie pour le marché en plein essor des jetons non fongibles (NFT). En outre, il a révélé qu’il était prévu d’ajouter des actifs numériques à son réseau multirail en tant que devises natives pour le règlement.

Après avoir adopté les crypto-monnaies l’année dernière, PayPal a injecté des fonds dans des initiatives liées à l’éducation pour toucher un public plus large. Le cabinet travaille également à la mise en place de fonctionnalités permettant une interaction avec le secteur de la finance décentralisée (DeFi).

Selon le directeur technique de PayPal pour Blockchain, Crypto and Digital Currencies Edwin Aoki, la société cherche également à introduire une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de transférer des actifs numériques dans et hors de leur portefeuille numérique de manière transparente et sécurisée.

Les cryptos ne sont pas encore éligibles pour les paiements

Alors que les acteurs financiers se précipitent dans le crypto-verse pour rester pertinents lorsque web3 prend le relais, il convient de noter que cela pourrait prendre un certain temps. Selon la Deutsche Bank, les crypto-monnaies comme le Bitcoin (BTC / USD) doivent se débarrasser d’une volatilité extrême, de frais de gaz élevés et d’une empreinte carbone massive avant de pouvoir dépasser le secteur financier traditionnel.

En comparant BTC à Visa, Marion Laboure, analyste à la Deutsche Bank, a déclaré que le réseau BTC ne pouvait traiter qu’environ 600 000 transactions par jour. D’autre part, Visa traite environ deux milliards de transactions en 24 heures.

Outre les limitations techniques, Laboure pense que les crypto-monnaies ont des défis réglementaires. Il a noté que les crypto-monnaies nécessitent une implication réglementaire importante avant de devenir des options de paiement mondiales. À cette fin, la banque estime que les réseaux de paiement traditionnels resteront pendant un certain temps au sommet de la chaîne alimentaire.

