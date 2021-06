Les sociétés de spiritueux surfent sur la vague numérique ; car il essaie d’accélérer la récupération

Les experts pensent que les marques peuvent tirer le meilleur parti des médias en ligne en organisant des campagnes numériques exclusives qui n’auraient autrement été travaillées que lors d’événements majeurs.

Mettant fin à la sécheresse pour ce qu’il peut sembler, plusieurs gouvernements d’État, dont le Bengale occidental, l’Odisha, le Maharashtra, le Jharkhand et Delhi, entre autres, ont autorisé la livraison d’alcool à domicile. Cette décision permet également aux gouvernements des États de remplir leurs réserves, ce qui a été une lutte continue après la pandémie. Pour profiter de cette opportunité, les sociétés d’alcool ont commencé à amplifier leurs efforts de marketing sur le numérique. « La livraison d’alcool en ligne en est encore à ses balbutiements et une fois que les gens auront une meilleure compréhension du processus avec la mise en place d’une politique concrète, cela contribuera certainement à la croissance de l’industrie des alcools et pourrait même changer la donne. à long terme. Le mode en ligne devrait devenir une option plus préférable et plus rapide pour les consommateurs et plus encore pour les femmes qui souhaitent éviter de visiter des magasins bondés », a déclaré Amar Sinha, directeur de l’exploitation, Radico Khaitan, à BrandWagon Online.

Selon les estimations de l’industrie, les dépenses publicitaires des entreprises de boissons alcoolisées s’élèvent à près de Rs 650-750 crore. En raison des restrictions sur la publicité, les fabricants d’alcool empruntent souvent la voie de la publicité de substitution. Fait intéressant, au cours de la dernière année, une grande partie des dollars publicitaires sont passés au numérique, les dépenses ayant augmenté d’environ 25 à 28 % au cours de l’exercice en cours, contre 18 à 20 % au cours de l’exercice 2019-2020. « D’un point de vue publicitaire, il faudrait examiner les règles et les lignes directrices. À première vue, les plates-formes détenues telles que les sites Web, les plates-formes sociales, les plates-formes de commerce électronique et de livraison telles que Swiggy, Zomato et d’autres plates-formes partageant les mêmes idées deviendront une partie importante du mix marketing global », a déclaré Gopa Kumar, COO, Isobar India.

Pour l’industrie alco-bev, le numérique lui a permis de comprendre et d’apprendre les tendances de consommation émergentes, a déclaré Prabhtej Singh Bhatia, PDG et co-fondateur de Simba Craft Beer, ajoutant que « les marques utilisent leurs actifs numériques via le marketing de contenu pour interagir avec leurs base de consommateurs en temps réel en partageant un contenu amusant, engageant, informatif et pertinent via des sessions en direct, des vidéos, des images et des mises à jour en temps opportun. La plate-forme en ligne, en particulier les médias sociaux, nous a tous permis de nous rassembler et de lutter contre la pandémie en partageant et en faisant connaître Covid-19 et en amplifiant les ressources et l’aide covid. » La société s’attend en outre à ce qu’avec une augmentation de la consommation à domicile, une campagne de vaccination accélérée et le lancement de la livraison d’alcool à domicile, cela contribue à la reprise des ventes cette année.

De plus, avec des restrictions sur la publicité directe sur des supports tels que la télévision, la presse écrite, entre autres, les itinéraires en ligne tels que les médias sociaux ont permis aux marques de présenter leurs produits de manière attrayante et descriptive. « Par rapport à 2019, où 30% des dollars publicitaires ont été dépensés sur des plateformes numériques pour le trimestre d’octobre à décembre, environ 60% du budget marketing du trimestre correspondant de 2020 a été utilisé pour le marketing numérique tel que les médias sociaux et OTT. Afin de maintenir la fidélité à la marque et l’engagement avec nos consommateurs, nous examinerons en permanence une part importante de nos dépenses vers le numérique », a déclaré Sinha.

Les experts pensent que les marques peuvent tirer le meilleur parti des médias en ligne en organisant des campagnes numériques exclusives qui n’auraient autrement été travaillées que lors d’événements majeurs. « Les campagnes de marque doivent être fortes car il existe désormais une opportunité pour les marques de pouvoir compléter le cycle d’achat immédiatement. Ils doivent continuer à interagir avec les clients et, via des marques de substitution, mener des conversations significatives avec les clients pour améliorer leur niveau de notoriété et développer leurs préférences. Étant donné que le marketing payant n’est pas autorisé sur les réseaux sociaux, cela dépend de l’intérêt de leur contenu. Si le contenu est intéressant, ils auront une meilleure portée organique », a noté Ambika Sharma, fondatrice et directrice générale de Pulp Strategy.

