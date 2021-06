Les sociétés géantes continuent d’augmenter leurs investissements dans cette technologie imparable

in

Pendant plus de trois quarts de siècle — de 1931 à 2007 — General Motors (NYSE :DG) était le plus grand constructeur automobile au monde.

Source : Shutterstock

Il était si dominant que son président, Charles Wilson, a déclaré…

Ce qui est bon pour General Motors est bon pour le pays.

C’est en fait une version résumée d’une citation plus longue, mais vous voyez l’idée.

Mais GM n’occupe plus la première place. Qui appartient à Toyota (NYSE :MT) tel que mesuré par les ventes ou Tesla (NASDAQ :TSLA) tel que mesuré par la capitalisation boursière.

Ne regardez pas au-delà de General Motors, cependant. La performance de son stock a plus que triplé celle de Toyota au cours de la dernière année, et elle intensifie ses dépenses et ses efforts dans l’avenir incontestable des véhicules…

Je vais vous donner une idée de ce qu’est cet avenir. Si vous êtes un lecteur régulier de MoneyWire, vous savez probablement déjà…

Véhicules électriques. EVs pour faire court.

L’avenir des transports est l’une de mes tendances de transformation préférées pour les années 2020 rugissantes. Le potentiel de hausse est incroyable avec des milliers de milliards de dollars susceptibles d’être investis dans l’industrie.

La vérité étonnante est que le transport n’a pas connu de perturbation majeure depuis la transition des chevaux et des poussettes aux moteurs à combustion interne. Dans les années 1950, lorsque GM était roi, vous vous êtes garé dans une station-service… et un préposé bien habillé a fait le plein.

Vous arrivez toujours à une station-service aujourd’hui, mais dans la plupart des endroits, vous devez pomper votre propre essence.

C’est sur le point de changer, cependant…

Préparez-vous à dire au revoir aux stations-service et bonjour aux stations de recharge, car le prochain cycle de l’industrie des transports reposera fortement sur les véhicules électriques.

Et c’est exactement pourquoi General Motors vient d’augmenter considérablement ses dépenses en véhicules électriques – et en véhicules autonomes également, dont nous venons de parler dans MoneyWire d’hier.

GM a annoncé qu’il augmenterait ses dépenses de 30% à 35 milliards de dollars au cours des trois prochaines années et demie. Et cela vient après que la société a annoncé en novembre qu’elle augmenterait ses dépenses de 20 milliards de dollars à 27 milliards de dollars.

Ainsi, depuis mars 2020, avant que la pandémie ne ferme tout, GM a maintenant augmenté de 75 % ses dépenses en véhicules électriques jusqu’en 2025. Les entreprises ne le font pas s’il n’y a pas de grande opportunité là-bas.

Il n’y a pas que GM non plus.

Gué (NYSE :F) a récemment augmenté ses dépenses en véhicules électriques à près de 35 milliards de dollars. Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) prévoit de dépenser 40 milliards de dollars jusqu’en 2025. Toyota travaille d’arrache-pied au développement de batteries et de véhicules de nouvelle génération. Et il en va de même pour presque tous les autres constructeurs automobiles de la planète, à moins qu’ils ne fassent tout simplement pas attention.

Il n’y a aucune garantie à investir, mais je ne peux même pas commencer à imaginer un monde qui n’aura pas beaucoup plus de véhicules électriques dans les cinq prochains… 10… 15 ans et au-delà. Ils sont meilleurs pour l’environnement et ils sont sur le point de devenir moins chers que les véhicules à essence et diesel.

Nous pouvons voir le point de basculement… et c’est un grand point de basculement.

L’année dernière, moins de 5 % de tous les véhicules neufs vendus dans le monde étaient électriques. Même des recherches rapides montrent à quel point cela devrait changer.

Selon Statista, 80% des nouveaux véhicules seront électriques d’ici 2050. Je me rends compte que cela semble loin, mais ces années intermédiaires sont une opportunité pour les investisseurs intelligents. Le passage de 4,4 % des ventes mondiales à 80 % déplacera des milliards de dollars des véhicules à combustion interne vers les véhicules électriques.

De nombreux analystes pensent que les constructeurs automobiles traditionnels ne seront pas en mesure d’éviter des perturbations majeures alors que les véhicules électriques deviennent la norme… et c’est vrai. Tous les fabricants qui prospèrent aujourd’hui ne prospéreront pas au cours de la prochaine décennie.

Mais ne comptez pas encore tous les grands garçons. Certains noms familiers augmenteront leur part de marché et leurs ventes et arriveront près du sommet.

Avec la somme d’argent à gagner, les nouveaux acteurs tentent également de perturber cette industrie de mille milliards de dollars. Au moins 13 sont devenues publiques l’année dernière via le boom de la SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale). Toutes les entreprises ne réussiront pas, mais quelques-unes le feront… et elles pourraient être parmi les plus grands gagnants de la tendance EV pendant les années 2020 Roaring.

Peu importe comment vous le regardez, nous parlons d’un boom épique à venir dans les ventes de véhicules électriques.

Les constructeurs automobiles vont dans cette direction.

Les gouvernements vont dans cette direction.

Les consommateurs vont dans cette direction.

Et les investisseurs intelligents se dirigent également dans cette direction.

C’est une opportunité absolument énorme qui est encore tôt, ce qui la rend facile à manquer.

Une technologie de batterie révolutionnaire alimentera les véhicules électriques du futur. Cette tendance à l’hypercroissance est bien amorcée, mais elle est encore tôt. Cela signifie que le moment est venu pour les investisseurs intelligents de se positionner pour les plus gros profits.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

