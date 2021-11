Les sociétés indiennes de cryptographie rencontreront les législateurs la semaine prochaine : rapport

Un certain nombre des entreprises de cryptographie les plus importantes d’Inde devraient rencontrer le gouvernement la semaine prochaine pour donner leur point de vue sur l’industrie.

Le Comité parlementaire permanent des finances de l’Inde a organisé une réunion le 15 novembre pour « entendre les points de vue des associations/experts de l’industrie sur le sujet « Cryptofinance : opportunités et défis ». l’industrie de la cryptographie, a rapporté Business Insider jeudi. L’échange de cryptographie appartenant à Binance, WazirX, a déclaré à CoinDesk qu’il participerait à la réunion. Les licornes crypto CoinSwitch Kuber et CoinDCX font également partie des invités, selon des informations. Au début de cette année, le gouvernement indien semblait prêt à introduire une législation visant à interdire purement et simplement la crypto, des plans qui ont depuis semblé s’assouplir. CoinSwitch Kuber aurait été en pourparlers. avec le gouvernement sur la réglementation de l’industrie.

