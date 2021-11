Les sociétés sœurs de Salesforce, Slack et Tableau, cherchent à concrétiser le plan directeur de Marc Benioff

Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, s’exprime au CES de Las Vegas. (Photo . / Kevin Lisota)

Tableau Software lancera de nouvelles intégrations Slack qui permettront aux utilisateurs d’interagir avec les données et les graphiques au sein de la populaire plate-forme de communication et de collaboration, en essayant leur nouveau statut de sociétés sœurs de Salesforce.

Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a longtemps présenté ce type d’intégration comme un avantage de la vague d’acquisitions de la société basée à San Francisco. Salesforce a dépensé 50 milliards de dollars de 2018 à 2021 pour Slack, Tableau et la société de logiciels d’intégration Mulesoft.

Tableau, la société de visualisation de données basée à Seattle, devrait annoncer le nouveau « Slack-First Analytics » lors de sa conférence virtuelle Tableau mardi matin. Les nouveaux outils permettent aux utilisateurs de visualiser les données, de comprendre les tendances sous-jacentes et de générer des prédictions à partir des données dans Slack.

Partage des visualisations de données Tableau dans Slack. (Tableau Image)

« Il s’agit vraiment d’intégrer l’analyse dans le flux des affaires, là où les gens travaillent », a déclaré François Ajenstat, chef des produits de Tableau, lors d’un point de presse.

Les intégrations font suite à la finalisation par Salesforce de son acquisition de 27,7 milliards de dollars de Slack en juillet. Salesforce a finalisé son acquisition de Tableau pour 15,7 milliards de dollars en août 2019, il y a un peu plus de deux ans.

Tableau a continué à se développer dans le cadre de Salesforce. Le chiffre d’affaires de Tableau a atteint 469 millions de dollars, en hausse de 22%, au deuxième trimestre de Salesforce de son exercice 2022, clos en juillet. Salesforce a déclaré que Tableau faisait partie de neuf de ses 10 meilleures transactions au cours du trimestre.

Les nouvelles intégrations alignent Tableau et Slack en concurrence avec le logiciel de visualisation de données Power BI de Microsoft et la plate-forme de communication et de collaboration Teams. Dynamics 365 et les applications commerciales de Microsoft sont également en concurrence avec le logiciel de gestion de la relation client de Salesforce.

Les utilisateurs de Slack devront être des clients de Tableau pour utiliser les intégrations, a déclaré un porte-parole de Tableau.

Le PDG de Tableau, Mark Nelson

Tableau travaille sur des intégrations similaires avec d’autres applications. « Nous continuerons à amener Tableau partout – intégré dans les applications où vos employés passent leurs journées, car c’est la formule gagnante », a déclaré Mark Nelson, PDG de Tableau, lors d’une conférence de presse.

Nelson a été nommé président-directeur général de Tableau en mars. Il a comblé un poste vacant créé lorsque son prédécesseur, Adam Selipsky, a été nommé PDG d’Amazon Web Services, succédant à Andy Jassy, ​​qui succède à Jeff Bezos en tant que PDG d’Amazon.

Les intégrations avec Slack devraient être lancées l’année prochaine. Tableau envisage également de futures intégrations avec Slack Connect, qui permet aux entreprises de collaborer avec des fournisseurs et des clients externes, a déclaré Ajenstat, dans un Q&R publié par la société.

Également lors de la conférence, Tableau s’est engagé à former 10 millions de personnes à l’analyse de données et aux compétences associées au cours des cinq prochaines années grâce à de nouveaux programmes d’apprentissage élargis. Parallèlement à cet engagement, la Fondation Tableau à but non lucratif s’engage à 5 millions de dollars pour soutenir les organisations qui aident les femmes et les filles à acquérir des compétences en matière de données.

Lorsque l’acquisition de Tableau a été annoncée en 2019, Benioff a déclaré que Seattle deviendrait effectivement Salesforce HQ2.

Salesforce employait environ 1 000 personnes dans la région de Seattle avant d’acquérir Tableau. En incluant l’acquisition de Tableau, le nombre d’employés de Salesforce dans la région de Seattle est maintenant de près de 4 000, a déclaré un porte-parole de Tableau.