Les sœurs de Maradona témoignent en tant que témoins dans le procès de la mort de ‘Pelusa’

13/10/2021 à 19:07 CEST

Claudia Nora ‘Cali’ Maradona, Ana Estela Maradona et Rita Mabel ‘Kitty’ Maradona, sœurs de Diego Maradona, ont comparu ce mercredi devant la justice en tant que témoins dans l’affaire dans laquelle la mort de la star du football fait l’objet d’une enquête.

La justice argentine enquête sur sept personnes pour « homicide simple avec intention éventuelle » – un crime qui prévoit une peine comprise entre 8 et 25 ans de prison – cherchant à déterminer si la prise en charge de l’ancien footballeur était déficiente et si les moyens nécessaires n’étaient pas mis en place pour empêcher sa mort.

C’est à propos du neurochirurgien Leopoldo Luque, psychiatre Agustina Cosachov, psychologue Carlos Díaz, le médecin qui a coordonné les soins à domicile Nancy Forlini, le coordinateur des infirmières Mariano Perroni et les infirmières Ricardo Omar Almirón et Dahiana Gisela Madrid.

Tous ont déjà déclaré devant la Justice, qu’ils recueillaient des témoignages depuis des mois. Ce mercredi, les sœurs de Maradona -qui ont également été acceptées en tant qu’individus concernés dans l’affaire, afin qu’elles puissent être présentes dans le processus, demander des preuves ou être présentes chez d’autres- ont déclaré en personne au siège du bureau du procureur général de San Isidro, les sources expliqué.

Maradona est décédée le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans. Une autopsie du corps de l’ancien capitaine et ancienne équipe nationale argentine a déterminé qu’il était décédé des suites d’un « œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée ».

Il souffrait de « cardiomyopathie dilatée ».

Le champion du monde au Mexique 1986 souffrait de problèmes de dépendance à l’alcool, avait été admis dans une clinique de La Plata le 2 novembre 2020 en raison d’une anémie et d’une déshydratation et un jour plus tard, il a été transféré dans un sanatorium de la ville d’Olivos à Buenos Aires, où il a été opéré d’un hématome sous-dural par une équipe commandé par Luque.

Le 11 novembre, il est sorti de l’hôpital et il a déménagé dans une maison dans un quartier privé à la périphérie de Buenos Aires, où il est décédé le 25 novembre.