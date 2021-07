Les sœurs Jutanugarn brillent avec 59 coups

in

femmes thaïlandaises Ariya Oui Moriya Jutanugarn, numéros 22 et 34 mondiaux, s’est montré lors de la deuxième journée du Invitation Dow Great Lakes Bay, tournoi en binôme des LPGA. Sous le meilleur format de balle, les deux sœurs ont signé une carte de 59 coups (-11) pour se hisser en tête du classement Country Club des Midlands.

Jouant la ronde sous un meilleur format de balle, les sœurs ont réussi six birdies dans les neuf premiers et cinq autres dans la seconde moitié du terrain.

Lors de la première année du tournoi en 2019, un tour de 58 et un autre de 59 ont déjà été réalisés, mais ils ne sont pas considérés comme des cartes officielles lorsqu’ils sont obtenus sous la meilleure modalité de balle. Les Suédois Annika Sorenstam Elle est la seule golfeuse à avoir marqué 59 lors d’un tournoi en simple de la LPGA en 2001.

Cela n’a pas empêché les sœurs Jutanugarn de célébrer leur résultat et de se classer premières avec 126 coups au total (-14), deux de moins que l’Indienne Aditi Ashok et le thaï Pajaree Anannarukarn (63).

À égalité au troisième rang avec -11, les Sud-Coréens Mi Jung Hur et Jeongeun Lee6 (62) et les Thaïlandais Wichanee Meechai et Pavarisa Yoktuan (63).

Carlota Ciganda et l’Anglais Mel Reid se partagent la 5e position après avoir signé 64 coups, tandis que Nuria Iturrioz et la Française Céline Herbin est septième grâce à un 63. Lune de Sobrón et la Mexicaine Gaby López (67) n’a pas été retenue.

D’autres grandes cartes ont été signées sous le meilleur format de balle, comme les 60 coups de Wei-Ling Hsu et Min Lee. Quatre couples ont fait un 61 : Haeji Kang-Amy Yang, Eun Hee Ji-Hyo Joo Kim, Brittany Altomare-Angel Yin et Jennifer Chang-Kristen Gillman.

Nelly et Jessica Korda, numéro 1 et 13 du classement, ont réalisé 69 tirs lors de la deuxième journée et sont tombées de la co-leader à la 23e place.