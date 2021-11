Deux des sœurs Turpin, qui – avec leurs 11 frères et sœurs – ont été retenues captives par leurs parents pendant des années avant de s’échapper en 2018, dénoncent pour la première fois les abus qu’elles ont subis de la part de leurs parents, David et Louise Turpin. . Dans un clip d’une émission spéciale 20/20 à venir avec Diane Sawyer, les sœurs ont décrit leur expérience à l’intérieur de la « House of Horrors » à Perris, en Californie.

« Le seul mot que je connaisse pour l’appeler est enfer », a déclaré Jennifer Turpin dans une vidéo publiée par ABC News avant l’émission spéciale du 19 novembre. « Je pense que c’est nous qui avons frôlé la mort tant de fois », a déclaré Jordan, qui a eu le courage d’appeler le 911 en 2018, ce qui a amené les autorités à la retrouver et à la sauver, elle et ses 12 frères et sœurs. « C’était littéralement un maintenant ou jamais. S’il m’arrivait quelque chose, au moins je mourais en essayant. » Elle a dit à travers les larmes que son « corps entier tremblait » et qu’elle « ne pouvait pas vraiment composer le 911 ».

13 enfants ont été retenus captifs par leurs parents dans une histoire de survie comme vous n’en avez jamais vu. Maintenant, écoutez la famille pour la première fois. Regardez l’événement spécial @DianeSawyer – « Escape From A House Of Horror » – en première le vendredi 19 novembre à 9/8c sur @ABC et diffusez sur @Hulu. pic.twitter.com/JrxeQBuR2O – 20/20 (@ABC2020) 9 novembre 2021

L’affaire inquiétante a fait la une des journaux nationaux en janvier 2018 lorsque la jeune fille, qui avait 17 ans à l’époque, s’est échappée de la maison et a appelé le 911 à l’aide d’un téléphone portable qu’elle avait emporté avec elle. Elle a déclaré à la police que ses frères et sœurs étaient détenus par leurs parents et que certains étaient enchaînés, selon les enquêteurs. Les agents qui ont répondu ont d’abord pensé que la fille était une enfant parce qu’elle était très émaciée.

Lorsque la police est entrée dans la « Maison des horreurs », elle a trouvé des enfants âgés de 2 à 29 ans détenus « dans un environnement sombre et nauséabond », ont déclaré les enquêteurs. Certains enfants étaient même attachés à leurs lits et à leurs meubles par des chaînes et des cadenas ; beaucoup d’entre eux ont déclaré à la police qu’ils étaient « affamés », selon le département du shérif du comté de Riverside. Le plus jeune enfant était le seul qui semblait ne pas avoir été maltraité.

Le procureur du comté de Riverside, Mike Hestrin, a déclaré que les abus avaient commencé par négligence au cours des 17 années où la famille a vécu à Fort Worth, au Texas, et s’est intensifié lorsqu’ils ont déménagé en Californie en 2010. Les procureurs ont déclaré que les enfants recevaient un repas rationné par jour et autorisés à douche qu’une fois par an. Ils ont eu des ennuis pour des choses comme jouer dans l’eau quand ils se lavaient les mains. Les sanctions allaient de coups physiques à être enchaînés à leur lit sans accès aux toilettes pendant des mois, ont déclaré les procureurs. L’une des filles aurait été victime d’un acte obscène de son père, selon les procureurs.

David et Louise Turpin ont également infligé des punitions psychologiques cruelles à leurs enfants, notamment en cuisant des tartes et en ne les laissant pas manger ainsi qu’en achetant des jouets mais en refusant de laisser les enfants les ouvrir. La famille a parfois fait des voyages, dont un où ils sont tous allés à Las Vegas pour le renouvellement des vœux de leurs parents. Selon les autorités, un seul enfant, un fils, a été autorisé à quitter la maison pour suivre des cours dans un collège communautaire – mais il était toujours accompagné de sa mère.

David et Louise Turpin ont plaidé coupables à 14 chefs d’accusation chacun de torture, de maltraitance d’adultes à charge, de mise en danger d’enfants et de séquestration en 2019. Ils ont tous deux été condamnés à la prison à vie. Le prochain spécial intitulé Escape From a House of Horror – A Diane Sawyer Special Event sera diffusé le vendredi 19 novembre à 21 h 01 sur ABC et sera également disponible en streaming sur Hulu.