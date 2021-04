Les soins de santé ruraux en difficulté ont besoin d’infra, de renforcement du personnel

Ceci est aggravé par des soins de santé privés presque absents dans ces régions.

La deuxième poussée de Covid-19 en Inde semble jusqu’à présent largement contenue dans les zones urbaines. Les données compilées par covid19india.org montrent que huit des dix districts qui connaissent le plus grand pic de nouveaux cas quotidiens sont principalement urbains, avec de grandes villes telles que Delhi, Mumbai, Bengaluru et Chennai. Neuf parmi les dix premiers districts en termes de cas actifs à l’heure actuelle sont également principalement urbains. Cependant, avec de grandes villes comme Delhi et Mumbai qui ont opté pour des verrouillages temporaires et d’autres restrictions, une répétition de l’exode des migrants de l’année dernière est à craindre, avec des informations faisant état de terminus de bus interétatiques bondés dans la capitale nationale et ailleurs. Ces rassemblements religieux de masse au cours des dernières semaines et les énormes rassemblements électoraux dans les États pourraient changer les choses pour les zones rurales. Et, alors que les infrastructures de soins de santé grincent déjà dans les villes, la deuxième poussée de Covid en Inde qui se propage dans les zones rurales sera sûrement un désastre. L’infrastructure de santé publique et les ressources humaines chroniquement déficientes du pays sont particulièrement prononcées dans les zones rurales – certains États, dont beaucoup qui contribuent le plus à l’émigration, sont dans une situation pire que d’autres – selon les statistiques de la santé rurale (RHS) 2019- 2020. Ceci est aggravé par des soins de santé privés presque absents dans ces régions. Bien que la pandémie soit la préoccupation immédiate, à moins que les lacunes des infrastructures de santé ne soient comblées, la population rurale restera sous-desservie pour une foule d’autres services de santé qui auraient normalement dû être disponibles.

Contre la norme nationale d’un sous-centre (SC) desservant 5000 personnes, d’un centre de santé primaire (SSP) de 30000 personnes et d’un centre de santé communautaire (CHC) desservant 1,20,000 dans les zones “ générales ” (par opposition aux “ zones vallonnées ou tribales ” ‘), les CS ruraux du pays desservent 5.729, les SSP 35.730 et les CHC 1,71.779. Dans l’Uttar Pradesh, les CSC ruraux représentent près de deux fois la norme nationale de bassin versant, avec plus de 238 000 habitants. Les CS ruraux et les SSP de l’État servent respectivement 1,6 fois et 1,97 fois la norme. Gardez à l’esprit que l’État compte l’une des plus importantes populations de travailleurs migrants du pays. De même, les CSC ruraux du Bengale occidental desservent des populations 1,8 fois plus importantes que la norme nationale. Dans le Bihar, un autre État qui connaît une forte migration de sortie, les CSC ruraux desservent des bassins versants 15 fois la norme! Le problème, cependant, ne se limite pas aux États pauvres – un Maharashtra, avec le bassin versant des CSC ruraux fonctionnant plus de deux fois la norme, se porte moins bien qu’un Odisha, où chaque CSC rural dessert un bassin nettement plus petit que la norme. Les centres de santé ruraux souffrent également d’une pénurie de personnel – les SSP, contre un effectif sanctionné de 35 890 médecins, en ont un peu plus de 28 000 en poste. Les CHC du pays manquent de 15 775 spécialistes (chirurgiens, gynécologues, médecins et pédiatres). La situation est particulièrement mauvaise pour des États comme le Gujarat, l’UP, le Madhya Pradesh, l’Odisha et le Rajasthan. Il n’est pas difficile d’imaginer les implications pour les objectifs nationaux en matière de santé infantile et maternelle. Une pénurie similaire d’ANM, de radiographes et d’autres personnels de santé sévit également dans les villages.

Alors que la pandémie a souligné l’urgence de la nécessité de renforcer les soins de santé publics – et que les chiffres de l’ERS datent principalement de mars 2020 (avant que l’Inde n’ait mis en place une réponse significative à la pandémie) – il n’est pas clair si les États ont pu le faire. Les chances sont, avec les ressources mises à rude épreuve par la pandémie, elles auraient été assez paralysées. Dans ce contexte, le Centre et les États, en particulier les retardataires, doivent combler le fossé – que ce soit par le financement et d’autres aides aux soins de santé privés ou en allouant une part plus importante de leurs dépenses aux soins de santé.

