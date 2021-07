Les soins et la recherche contre le cancer dans le nord-ouest du Pacifique seront rationalisés dans le cadre de la réorganisation proposée

in

Une réorganisation proposée créerait une nouvelle institution, Fred Hutchinson Cancer Center, issue de la fusion de Fred Hutch et de la Seattle Cancer Care Alliance. Ci-dessus, les bâtiments Fred Hutch et Seattle Cancer Care Alliance à Seattle. (Photo de Fred Hutch)

Les soins et la recherche contre le cancer dans le nord-ouest du Pacifique pourraient subir un changement l’année prochaine avec une nouvelle structure de partenariat entre Fred Hutchinson Cancer Research Center, UW Medicine et Seattle Children’s, les institutions ont annoncé aujourd’hui conjointement avec la Seattle Cancer Care Alliance (SCCA).

Le nouvel arrangement, qui est encore au stade de la planification, impliquerait une plus grande consolidation de la recherche et des soins aux adultes et un transfert de tous les soins pédiatriques contre le cancer à Seattle Children’s.

“Ce que nous annonçons, c’est que nous explorons cette intégration”, a déclaré le Dr Thomas Lynch Jr., président et directeur du Fred Hutchinson Cancer Research Center, dans une interview conjointe . avec les dirigeants des quatre institutions.

La restructuration n’avancerait pas avant le début de 2022, en attendant les approbations du conseil d’administration et du gouvernement, ainsi que des discussions avec les professeurs, le personnel, les responsables de la réglementation et d’autres parties prenantes.

La nouvelle structure améliorera les soins aux patients et accélérera le rythme des nouvelles recherches, ont déclaré les dirigeants.

Dr Thomas Lynch Jr., président et directeur du Fred Hutchinson Cancer Research Center. (Photo de Fred Hutch)

« Nous avons réalisé que nous serions mieux si nous pouvions explorer une nouvelle structure qui rapprocherait notre mécanisme de soins intensifs de notre mécanisme de recherche. Et c’est donc la caractéristique sous-jacente ici. a déclaré le Dr Nancy Davidson, présidente et directrice exécutive de la Seattle Cancer Care Alliance. De plus, tous les soins pédiatriques contre le cancer seraient regroupés au Seattle Children’s, la greffe de moelle osseuse passant du SCCA.

La clé du nouvel arrangement serait la création d’une nouvelle institution, Fred Hutchinson Cancer Center, issue de la fusion de Fred Hutch et de la SCCA, qui a été formée en 1998 pour aider à coordonner les soins régionaux et la recherche clinique entre les institutions partenaires. En vertu du nouvel arrangement, tous les sites cliniques SCCA seraient renommés « Fred Hutchinson Cancer Center ».

En outre, le Fred Hutchinson Cancer Center superviserait les programmes d’oncologie clinique du centre et du centre médical UW, selon un communiqué de presse.

La réorganisation sera une aubaine pour l’écosystème des startups de Seattle, a déclaré le Dr Lynch.

« Nous avons tous les ingrédients dont vous avez besoin, une science exceptionnelle et une communauté de capital-risque exceptionnelle avec d’excellents investisseurs en capital-risque », a déclaré le Dr Lynch, désignant les géants de la biotechnologie de la région de Seattle tels que Juno Therapeutics et Adaptive Biotechnologies. “Ce que nous n’avions pas, c’est l’intégration à travers le spectre clinique également.” Un tel accès à une structure d’essais cliniques plus efficace stimulera les entreprises régionales de biotechnologie.

« Nous pouvons relier plus directement les recherches menées à Fred Hutch, à UW et à Seattle Children’s aux soins aux patients », a ajouté le Dr Paul Ramsey, PDG de UW Medicine.

À titre d’exemple, le Dr Ramsey cite le Brotman Baty Institute, une organisation de médecine de précision établie conjointement par UW Medicine, Fred Hutch et Seattle Children’s. Les scientifiques y développent des moyens de détecter certains cancers à un stade précoce en analysant des échantillons de sang – des recherches qui peuvent être apportées plus rapidement à la clinique dans le cadre du nouvel arrangement.

Les institutions ont déjà fait quelques pas vers une plus grande intégration. Par exemple, SCCA et UW Medicine ont récemment déployé un système de dossiers de santé électroniques partagés qui favorise la coordination des essais cliniques, a déclaré Ramsey.

Jeff Sperring, PDG de Seattle Children. (Photo des enfants de Seattle)

Le Dr Jeff Sperring, PDG de Seattle Children’s, a déclaré que la croissance rapide de Children’s et l’achèvement d’un nouveau bâtiment l’année prochaine, Building Care, permettront la consolidation des soins pédiatriques, « afin que les enfants et les familles puissent recevoir tous leurs soins en une place.” De plus, « nous aurons également un nouvel accord d’affiliation de recherche avec ce nouveau Fred Hutchinson Cancer Center ». Cette affiliation renforcera la recherche tandis que Seattle Children’s continue de développer son infrastructure scientifique, notamment au Ben Towne Center for Childhood Cancer Research.

Dans le cadre de la réorganisation proposée, le Fred Hutchinson Cancer Research Center continuerait à exploiter plusieurs programmes de recherche, mais dans le cadre du plus grand Fred Hutchinson Cancer Center.

Le Fred Hutchinson Cancer Research Center a ouvert ses portes en 1975 sur la première colline de Seattle et a inauguré son premier bâtiment à South Lake Union il y a environ 25 ans. Il compte maintenant plus de 250 000 pieds carrés d’espace de laboratoire et mène des centaines d’essais cliniques.

Le travail de pionnier de Hutch dans la transplantation de moelle osseuse a ouvert la voie au leadership de la région de Seattle dans les thérapies cellulaires, avec de nouvelles startups telles que Sana Biotechnology, qui est récemment devenue publique, et Umoja Biopharma, issue de Seattle Children’s.

Bien que la réorganisation permettra de rationaliser la recherche sur les essais cliniques, les institutions sont légères sur les détails. Un exemple, cependant, est un cadre en cours pour créer davantage de nominations conjointes dans le corps professoral, par exemple avec la faculté de médecine de l’UW basée à Seattle Children’s ayant des nominations à Fred Hutch, selon un porte-parole.

La coordination des soins dans la région, comme dans les sites affiliés en Alaska, se poursuivra et sera potentiellement renforcée avec le nouvel arrangement, a déclaré un porte-parole.

“Je pense que c’est une opportunité incroyable pour Seattle”, a déclaré le Dr Lynch. « Cela arrive à un moment où notre capacité à enquêter sur le cancer et à proposer de nouveaux traitements n’a jamais été aussi grande qu’aujourd’hui. Les nouvelles d’aujourd’hui sont d’excellentes nouvelles pour les patients.