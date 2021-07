Les soirées de la montre olympique sont devenues des moments forts des jeux

Les foules légères aux Jeux olympiques de Tokyo sont un rappel omniprésent de l’impact de Covid sur le monde, mais il en a résulté quelques points lumineux surprenants. La plus importante de loin a été l’émission de NBC montrant des images de soirées de surveillance d’athlètes dans tous les États-Unis, et elles ont été délicieuses.

Tout a commencé plus tôt cette semaine, lorsque nous avons vu les camarades de lycée de Lydia Jacoby perdre la tête en Alaska lorsqu’elle a remporté l’or au 100 m brasse.

Dans le passé, nous aurions coupé les gradins pour voir les membres de la famille célébrer la victoire, ce qui est évidemment agréable – mais quelque chose à ce sujet l’a rendu tellement plus spécial. En interviewant Jacoby après la course, on lui a montré des images de ses amis à la maison, elle a souri jusqu’aux oreilles et a ri en regardant le mosh pit d’Alaska se former dans son gymnase.

Il humanise le processus olympique au-delà de ce que nous attendons déjà. Cela montre combien de personnes se tiennent aux côtés des Olympiens, autres que leur famille directe et leurs entraîneurs. Évidemment, c’est quelque chose que nous connaissons, mais le voir se dérouler en temps réel le rend tellement plus amusant.

La nuit suivante à l’Université de Virginie, nous avons vu cela se reproduire, et c’était tout aussi délicieux. Cette fois, c’était l’équipe de natation et de plongée UVA encourageant leurs coéquipiers Alex Walsh et Kate Douglass.

Pour terminer la semaine, nous avons eu la famille de Caeleb Dressel, submergée par l’émotion en le voyant remporter l’or.

Espérons que ce soient les derniers jeux olympiques où les familles doivent regarder de chez elles, plutôt que d’assister à l’événement en personne. Cependant, même si les choses reviennent à la normale, j’espère que nous garderons les images de chez nous montrant des dizaines de personnes célébrant qui ne sont pas en mesure de faire le voyage en personne – car c’est l’objet des jeux.