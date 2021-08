Les soldats noirs ont payé un lourd tribut en Afghanistan .

United States Army 101st Airborne Division E4 Bobby (R), nom de famille non divulgué, regarde avec d’autres membres de l’armée sur l’enceinte militaire américaine à l’aéroport de Kandahar le 15 janvier 2002 à Kandahar, Afghanistan. (Photo de Mario Tama/.)

Président Joe Biden a retiré les dernières troupes américaines d’Afghanistan, mettant fin à une guerre insensée de 20 ans qui n’aurait pas dû être menée, et les raisons pour lesquelles l’Amérique était là en premier lieu sont à deviner. Les scènes chaotiques de la retraite américaine de la capitale Kaboul – alors que le personnel américain et leurs aides afghans sont évacués par avion de ce pays aussi rapidement que les talibans s’en sont emparés – rappellent à certains la chute de Saigon, lorsque l’armée populaire du Vietnam , également connu sous le nom de Viet Cong, a pris le contrôle du Sud-Vietnam.

Les parallèles entre les enchevêtrements américains au Vietnam et en Afghanistan sont clairs, surtout en ce qui concerne les Noirs. Alors que la guerre du Vietnam était promue à l’époque de la guerre froide comme un combat pour la démocratie et contre le communisme, cette guerre était plus une question de profit de guerre que d’extension des droits aux personnes brunes à des milliers de kilomètres de là. Des millions de soldats vietnamiens et 58 220 soldats américains ont perdu la vie, et pourquoi ?

Mohamed Ali a mis en péril sa liberté et ses moyens de subsistance lorsqu’il a refusé d’aller au Vietnam pour des raisons religieuses, car il ne pouvait pas comprendre pourquoi il devrait aller tirer sur des personnes pauvres à la peau foncée qui ne l’ont jamais appelé n****r et ne l’ont jamais lynché.

Les gens faisaient le lien entre la guerre au Vietnam et les droits civiques et la pauvreté à la maison. La machine de guerre a miné le président Lyndon Johnsonest la guerre contre la pauvreté. Dr Martin Luther King, Jr. s’est prononcé contre cette guerre, et de nombreux membres de la communauté des droits civiques lui ont tourné le dos pour cela. King a rompu son silence, qualifiant le Vietnam de « guerre d’hommes blancs, de combat d’hommes noirs ».

“Nous emmenions les jeunes hommes noirs qui avaient été paralysés par notre société et les envoyions à huit mille milles pour garantir des libertés en Asie du Sud-Est qu’ils n’avaient pas trouvées dans le sud-ouest de la Géorgie et à Harlem oriental”, a déclaré le Dr King, notant que les Noirs et les les garçons blancs qui ne pouvaient pas aller à l’école ensemble tuaient et mouraient pour l’Amérique au Vietnam. Et il considérait la guerre du Vietnam comme « un ennemi des pauvres », une guerre qui a dévasté les espoirs des pauvres et envoyé les pauvres au combat.

« Il semblait qu’il y avait une réelle promesse d’espoir pour les pauvres – à la fois noirs et blancs – grâce au programme de lutte contre la pauvreté. Il y a eu des expériences, des espoirs, de nouveaux départs », a ajouté King. « Puis vint l’accumulation au Vietnam, et j’ai vu ce programme brisé et éviscéré, comme s’il s’agissait d’un jouet politique oiseux d’une société devenue folle de guerre, et je savais que l’Amérique n’investirait jamais les fonds ou les énergies nécessaires dans la réhabilitation de ses pauvres tant que des aventures comme le Vietnam continuaient à attirer des hommes, des compétences et de l’argent comme un tube d’aspiration destructeur démoniaque.

Avance rapide vers les attaques terroristes du 11 septembre et les guerres qui ont suivi en Irak et en Afghanistan, et une fois de plus, nous avons vu des Noirs et des pauvres servir leur pays, subir des blessures et mourir à des niveaux disproportionnés pour lutter pour la « démocratie » lorsqu’ils ont du mal à trouver la démocratie chez eux.

Un seul membre du Congrès, Rep. Barbara Lee – une femme noire – s’était opposée à la résolution autorisant la force militaire après le 11 septembre, ouvrant la voie à l’invasion américaine de l’Afghanistan et de l’Irak. “Alors que nous agissons, ne devenons pas le mal que nous déplorons”, a déclaré le représentant Lee, arguant qu’une action militaire américaine entraînerait la mort de beaucoup plus d’hommes, de femmes et d’enfants innocents.

Le sergent des Marines américains. Carl Garnett de Brooklyn, New York (R) et Lnc. Cpl. Travis McKenzie de Quitman, Mississippi nettoie leurs fusils sur la ligne de front du complexe militaire américain à l’aéroport de Kandahar le 11 janvier 2002 à Kandahar, Afghanistan. (Photo de Mario Tama/.)

À un prix de 2 000 milliards de dollars – 300 millions de dollars par jour pendant deux décennies consécutives – la guerre des États-Unis en Afghanistan était une aubaine pour l’industrie de la guerre, les entrepreneurs militaires et ceux qui vendent des armes. Au cours de ces 20 années, 2 448 soldats américains et 3 846 entrepreneurs ont été tués et plus de 200 000 blessés, dont beaucoup handicapés à vie. Le peuple afghan a payé un lourd tribut, avec 47 245 morts civiles, plus de 66 000 victimes militaires et 51 191 morts talibans.

Ces 2 000 milliards de dollars sont allés quelque part, mais pas pour fournir à tout le monde des soins de santé universels, mettre fin à l’itinérance ou à la faim. L’argent n’est pas allé aux milliers de familles de militaires qui souffrent d’insécurité alimentaire, aux 30 % des militaires des militaires actifs qui ont droit à des bons d’alimentation, et aux 25 % du personnel en service actif et de réserve qui ont demandé de l’aide aux garde-manger même des années avant le la pandémie a frappé. Et une étude a révélé que 27% des vétérans des guerres en Irak et en Afghanistan souffraient d’insécurité alimentaire, les Noirs, les Latinx et d’autres vétérans de couleur connaissant les taux de faim les plus élevés.

Certes, la décision historique du président Biden d’augmenter de 25 % le programme d’aide à la nutrition supplémentaire (SNAP) – coïncidant avec le retrait des troupes d’Afghanistan – devrait profiter aux soldats qui souffrent et dont l’estomac est vide.

Pendant ce temps, ces soldats noirs et vétérans de la guerre afghane – certains appauvris et affamés au service de l’Oncle Sam, et sans aucun doute traumatisés pour ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils ont pu faire à d’autres êtres humains – ne bénéficient pas de droits de vote sûrs ou garantis dans le pays du libre.

L’Afghanistan n’est pas le seul pays instable ici. Les talibans ont peut-être pris Kaboul, mais les talibans blancs ici chez nous sont en guerre contre la démocratie et viennent voter pour les Noirs. Et c’est un scandale.

Poursuivre David A. Amour sur Twitter à @davidalove.

