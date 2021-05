Les soldes des ETH sur les bourses centralisées diminuent rapidement

Les échanges centralisés de crypto-monnaie perdent rapidement leur offre d’Ethereum (ETH), selon des données récentes du fournisseur d’analyse Glassnode. En fait, les données de Glassnode indiquent que la quantité d’Ethereum encore en bourse est à son niveau le plus bas des deux dernières années.

De nos jours, seuls 13,3 millions d’ETH environ sont encore sur CEX, ce qui signifie qu’ils ont environ 52,4 milliards de dollars en Ethereum, ce qui correspond également à environ 11,5% de l’offre totale d’Ethereum.

Pourquoi l’offre d’Ethereum diminue-t-elle sur les bourses?

Un fait intéressant concernant ces données récentes est qu’elles sont une conséquence des événements survenus au cours des 9 derniers mois, plus ou moins. En fait, au cours de cette période, les CEX ont perdu environ 30% de leur approvisionnement en éther, juste après avoir culminé en septembre 2020 à 19 millions d’ETH.

Cependant, cela n’est pas considéré comme un mauvais développement. En fait, plus la quantité d’ETH sur les échanges est faible, plus le marché est considéré comme haussier, ce qui indique qu’il y a une forte demande et que les utilisateurs ont tendance à conserver leurs pièces. Essentiellement, les investisseurs bloquent leurs fonds dans des entrepôts sécurisés et choisissent d’éviter les transactions, ce qui signifie qu’ils s’attendent à ce que le prix de la pièce augmente.

Bien sûr, il est également probable qu’une grande quantité d’Ether ait fini par être enfermée dans des protocoles DeFi à des fins de jeu, de rendement, de prêt et d’autres services que DeFi a à offrir.

En plus de cela, Glassnode a également signalé qu’il y avait eu une certaine réduction de l’exposition au BTC en faveur de l’ETH. Il convient également de noter que l’activité en chaîne d’Ethereum a beaucoup augmenté au cours du mois dernier, qui est également la période où Ether a connu des performances extrêmement haussières.