Les soldes des fêtes du PlayStation Store proposent des tonnes d’offres

La vente des fêtes de PlayStation nourrit bien les joueurs cette année. Une tonne de titres ont des prix réduits, y compris des jeux qui remportent des prix ou qui viennent de sortir. Et comme à peu près tous ces éléments sont disponibles sur PlayStation 4 et 5, vous n’aurez pas à vous soucier de manquer simplement parce que vous ne pouviez pas mettre la main sur l’une de ces consoles de nouvelle génération insaisissables.

Il existe des pages de jeux répertoriées dans la section des offres de vacances du PlayStation Network, mais nous pensons que celles-ci sont les plus remarquables.

Boucle de la mort

Deathloop a rapidement suscité l’intérêt lorsque les bandes-annonces sont tombées pour la première fois avant la vague de consoles de nouvelle génération. Sans surprise, il propose un gameplay en boucle, de la furtivité et de nombreux tirs. Mais Deathloop brille vraiment dans son doublage. Jason E. Kelley en tant que protagoniste Colt et Ozioma Akagha en tant qu’antagoniste Julianna sont phénoménaux alors qu’ils s’affrontent dans des plaisanteries amusantes. La possibilité de piller les jeux des autres joueurs en tant que Julianna est également une touche amusante qui peut faire monter la barre. Retournez sur celui-ci pour 29,99 $.

Il faut être deux

Si vous passez les vacances avec d’autres, c’est peut-être le moment idéal pour saisir It Takes Two si vous ne l’avez pas déjà fait. Son gameplay coopératif sur canapé est phénoménal et ne perd jamais une occasion d’utiliser ce style de jeu pousser, tirer et rassembler. Il est en vente pour 19,99 $ mais moins si vous le divisez.

Village maléfique résident

Ethan Winters a traversé tout un voyage dans Resident Evil Village. Cette génération de jeux Resident Evil mettait l’accent sur l’horreur, et Village a tenu ses promesses. Village rend également assez souvent hommage à l’entrée préférée des fans, Resident Evil 4, mais ne perd pas sa propre identité campy. C’est parfait pour tous ceux qui recherchent un peu d’horreur ces vacances. Il est au prix de 29,99 $.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Situé dans son propre univers avec une intrigue unique des Gardiens de la Galaxie de l’univers cinématographique Marvel, cet Eidos-Montréal est un point lumineux dans l’univers du jeu Marvel. Si vous n’êtes toujours pas sûr, ayez confiance qu’il se rapproche plus de Marvel’s Spider-Man que de Marvel’s Avengers à l’échelle du jeu. Et c’est 38,99 $.

Loin cri 6

Le dernier jeu Far Cry est peut-être assez controversé, mais il a tout de même réussi à ravir les fans, en particulier ceux qui ne sont pas immédiatement fatigués par l’idée d’un jeu Ubisoft en monde ouvert plus grand et meilleur. La performance de Giancarlo Esposito en tant qu’antagoniste Antón Castillo a également été saluée ici. Si vous êtes curieux de connaître la série Far Cry ou un fervent fan qui n’a pas encore réussi à se familiariser avec celle-ci, elle est disponible sur PSN pour 35,99 $.

Trilogie Grand Theft Auto

Bien sûr, c’était notoirement buggy. Mais c’est peut-être exactement pour cette raison que vous attendiez la mise en vente de la trilogie Grand Theft Auto. Si c’est le cas, vous pouvez récupérer cette tranche d’histoire de jeu désordonnée pour 47,99 $.

Ratchet & Clank : Faille à part

Oui, celui-ci est une exclusivité PlayStation 5, mais il utilise la technologie d’une manière que nous ne voyons pas encore à tous les niveaux. Et c’est un jeu de plateforme solide, en particulier pour les fans de la série Ratchet & Clank. Rift Apart est en vente pour 49,69 $.

Spider-Man de Marvel : Miles Morales

Avez-vous vu No Way Home et avez-vous envie d’un peu plus de Spider-Man? Marvel’s Spider-Man : Miles Morales a fait sensation l’année dernière autour du lancement de la prochaine génération de consoles. Il a reçu des éloges correspondant à ceux de son prédécesseur Marvel’s Spider-Man de 2018. Si vous n’avez toujours pas traversé New York en tant que protagoniste adorable de Into the Spiderverse, vous pouvez le récupérer pour 29,99 $.