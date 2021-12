Les soldes d’hiver commencent sur Steam et un jeu gratuit pour bien commencer Noël | Jeux

Les vacances de Noël sont presque là. Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous avez de la chance, car ils sont moins chers que jamais

Tous les magasins de consoles et plates-formes telles que GoG ou Epic Games Store ont déjà commencé Soldes de Noël. Le dernier à participer Fumer, qui a lancé son traditionnel Soldes d’hiver.

Des milliers de titres avec des remises allant jusqu’à 90 %. Mais, si cela ne vous dérange pas d’avoir votre collection dans différents magasins, nous vous recommandons avant d’acheter sur Steam, vérifiez si ce jeu existe dans l’Epic Games Store, car là-bas, ils offrent un coupon de 10 € qui se recharge à chaque achat.

Comme les ventes sont les mêmes dans les deux magasins, dans l’Epic Games Store les jeux vous coûtent 10 euros de moins. Les titres qui valent 15 euros sur Steam sont ici à 5 euros avec le coupon, donc ça vaut le coup.

Comme on dit, dans Sur Steam, vous trouverez des milliers de jeux à prix réduit jusqu’à 90%.

Si vous avez une liste de souhaits, à partir de là, vous pouvez accéder aux réductions des titres que vous souhaitez le plus.

Voici quelques recommandations :

Deathloop – 29,99 € Star Wars Jedi: Fallen Order – 14,79 € The Witcher III – 5,99 € Terraria – 4,99 € Red Dead Redemption – 29,99 € Death Stranding – 17,99 € Horizon Zero Dawn – 24,99 € Hades – 13,64 € Sniper Elite 4 – 8,99 € FIFA 22 – 23,99 € Ori et la volonté du feu follet – 9,89 €

Et des milliers d’autres titres !

Les soldes d’hiver Steam durent jusqu’à Le 5 janvier à 19h00, heure espagnole.

De plus, vous pouvez également obtenir des jeux de qualité sans dépenser un seul euro.

Le susdit Epic Games Store offre un jeu chaque jour. C’est aujourd’hui le grand titre de stratégie tactique de Mutant Year Zero.

Un Noël amusant, avec des jeux vidéo moins chers que jamais. Profiter de!