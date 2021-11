Les soldes du Black Friday de Best Buy sont maintenant disponibles : découvrez les meilleures offres

Best Buy propose des offres Black Friday depuis la mi-octobre, mais la vente actuelle du Black Friday du détaillant est maintenant en ligne avec des remises encore meilleures. La vente Black Friday de Best Buy comprend de nombreuses offres incroyables, notamment des remises importantes sur les jeux PS5, Xbox Series X et Switch, ainsi que sur les téléviseurs, les ordinateurs portables et bien plus encore. Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleures offres de la vente Black Friday de Best Buy et mettrons à jour la liste tout au long du week-end.

Offres de jeux Best Buy Black Friday

Commençons par les jeux. Les offres spéciales sur les jeux ne manquent pas dans la vente Black Friday de Best Buy. Deathloop est en vente à 30 $, Far Cry 6 à 40 $, Guardians of the Galaxy à 30 $ et Riders Republic à 30 $. Découvrez toutes les meilleures offres de jeux ci-dessous:

Autres offres de jeux

Meilleures offres de télévision du Black Friday chez Best Buy

Téléviseur intelligent Samsung Neo QLD 4K de 75 pouces

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, Best Buy propose des offres exceptionnelles sur de nombreux modèles de Samsung, Sony, LG et plus encore. Vous pouvez obtenir un Téléviseur Samsung 70 pouces 4K pour seulement 600 $ et un Modèle QLED 75 pouces pour 900 $ de rabais.

Meilleures offres d’ordinateurs portables et de moniteurs Black Friday chez Best Buy

Ordinateur portable de jeu Acer Predator Triton 300

Des ordinateurs portables de jeu aux PC axés sur la productivité, la vente Black Friday de Best Buy propose une grande variété d’ordinateurs portables. Le nouveau Ordinateur portable Surface 4 est disponible jusqu’à 150 $ de rabais, et les soucieux de leur budget Ordinateur portable Surface Go n’est que de 550 $. Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable de jeu, le Dell G15 est en vente pour 880 $, le MSI GF65 est de 850 $ et l’Acer Predator Triton 300 est de 1 050 $.

Best Buy propose également de bonnes affaires sur les moniteurs de jeu. Le moniteur incurvé de 27 pouces Samsung Odyssey CRG5 – une exclusivité Best Buy – est en vente au prix de 250 $, contre 400 $.

Autres offres notables du Black Friday chez Best Buy

Barre de son Samsung 7.1 canaux

En plus des offres de jeux, de PC et de télévision, Best Buy propose de nombreuses autres offres intéressantes sur un assortiment d’appareils technologiques, des barres de son aux écouteurs en passant par les appareils de streaming et bien plus encore. Nous avons rassemblé quelques offres aléatoires qui se sont démarquées ci-dessous :