Les soldes du Nouvel An 2022 de Nintendo sont en direct sur Switch eShop, jusqu’à 75 % de réduction (Europe)

Vendre, vendre, vendre.

On dirait que c’est seulement hier que Nintendo clôturait sa vente festive… parce que c’était seulement hier. Oui, lorsqu’une vente se termine, une autre s’ouvre – il y a une vente du Nouvel An en direct maintenant sur Switch eShop avec des remises sur tout un tas de jeux (y compris des choses comme Mario Golf: Super Rush, Fire Emblem: Three Houses et Disco Elysium) et un accent sur les « titres multijoueurs amusants ». Ce qui est sympa. Mieux que de mettre en évidence les ternes.

Encore une fois, il y a des remises allant jusqu’à 75% sur divers titres, certains d’entre eux plutôt bons. Un rapide coup d’œil à l’eShop de l’UE montre seulement 2869 (!) jeux en vente au moment de la rédaction, bien que tous ne fassent pas partie de cette promotion.

