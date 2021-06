Les soleils battent les Clippers avec Ayton allie-oop

in

Victoire de Soleils phénix en vue de Clippers de Los Angeles par 104-103 grâce à un allie-oop entre Crowder Jae Oui Deandre Ayton Dans le dernier souffle du crash Juste avant, après un duel des plus égal, Georges Paul il avait raté deux lancers francs qui auraient condamné le crash.

Il restait huit secondes lorsque Mikal Bridges a raté un triple. Le chrono s’est arrêté à sept dixièmes de la fin avec toujours la possession pour les Suns. Puis vint le jeu décisif. Depuis la ligne de fond, Jae Crowder a fait signe à Ayton de bouger. Il a reçu un écran de Devin Booker, s’est débarrassé du marquage d’Ivica Zubac et a éclaté la jante pour porter le score à 2-0 dans la série.

Chris Paul devrait revenir pour le match 1 au Staples Center. On ne sait rien de l’état du genou de Kawhi Leonard. Les choses s’annoncent très bien pour les Suns de revenir à une finale NBA près de 30 ans plus tard (la dernière, en 1993, lorsqu’ils ont perdu contre les Jordan Bulls dirigés par Charles Barkley).

Quel jeu et quelle fin Suns vs Clippers ou comment gagner dans la dernière seconde #TiempoDePlayoffs pic.twitter.com/TmnkBQtYAd – NBA Espagne (@NBAspain) 23 juin 2021

Le meilleur du duel

Cameron Payne a été le meilleur marqueur du match avec 29 points (12 sur 24 grâce au placement). De plus, il a contribué 9 passes décisives. Deandre Ayton, le héros final, a terminé avec 24 points et 14 rebonds. Devin Booker, sans succès, est resté à 20 points et 5 sur 15 dans les buts sur le terrain.

Sur les Clippers, Paul George est monté à 26 points, mais a terminé avec 5 sur 10 aux lancers francs, ce qui a été décisif au final. Reggie Jackson a contribué 19 unités. Nous verrons ce qui se passe à LA. Les Angelenos viennent de remporter une victoire 2-0 contre le Jazz, nous verrons s’ils peuvent le faire à nouveau.