Les soleils de minuit de Marvel reportés à la fin de 2022

Firaxis a annoncé que son prochain match, Les soleils de minuit de Marvel, serait reporté à la seconde moitié de 2022. Initialement prévu pour le printemps, le développeur a maintenant besoin de plus de temps pour réaliser au mieux sa vision du jeu.

Dans une déclaration conjointe publiée sur Twitter, le directeur créatif Jake Solomon et le producteur senior de franchise Garth DeAngelis ont exprimé à la fois leur enthousiasme à l’idée de se mettre au travail sur cette propriété et leur déception que le retard en laisse tomber certains. « Nous savons que de nombreux fans attendaient avec impatience de jouer au jeu au printemps prochain, et cette décision n’a pas été prise à la légère. Nous avons décidé de repousser notre lancement car nous avons besoin de plus de temps pour en faire le meilleur jeu possible. »

Nous avons une importante mise à jour de développement à partager avec nos fans pic.twitter.com/ycNDCVtbwD – Les soleils de minuit de Marvel (@midnightsuns) 3 novembre 2021

Le développeur utilisera le temps supplémentaire pour « ajouter plus d’histoire, de cinématiques et de polissage global ». Il est clair que les gens de Firaxis sont ravis de travailler sur le jeu, et franchement bien que cela prenne le temps de s’assurer que le jeu est aussi complet que possible. « Marvel’s Midnight Suns est un véritable projet de rêve pour l’équipe et nous ne pouvons pas exprimer à quel point c’est un honneur de créer quelque chose de nouveau dans l’univers Marvel », indique le communiqué.

En fin de compte, cette passion transparaît dans la façon dont la déclaration parle du développement du jeu : « Nous croyons en notre vision créative pour Marvel’s Midnight Suns et voulons rendre justice en proposant une aventure inoubliable se déroulant dans le côté surnaturel de Marvel. »

Midnight Suns de Marvel a la prémisse intéressante d’un jeu de tactique basé sur des cartes et mettra en vedette des personnages préférés des fans comme Wolverine et Sabretooth.

Le jeu est prévu pour la fin de l’année prochaine sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X/S.