Les soleils de minuit de Marvel reportés à la fin de 2022

Capture d’écran : Firaxis

Bien qu’il vienne d’être annoncé il y a moins de trois mois, Marvel’s Midnight Suns, un jeu de rôle tactique dans la veine de XCOM, a été retardé, a annoncé aujourd’hui le développeur Firaxis Games. Il sortira maintenant dans la seconde moitié de 2022, poussé hors d’une fenêtre de mars 2022 auparavant vague.

« Nous avons décidé de repousser notre lancement car nous avons besoin de plus de temps pour en faire le meilleur jeu possible », ont écrit le directeur créatif Jake Solomon et le producteur senior de franchise Garth DeAngelis dans une déclaration commune sur Twitter. « Ces mois supplémentaires seront utilisés pour ajouter plus d’histoire, de cinématiques et de finition globale et seront essentiels pour nous aider à faire de notre vision une réalité. »

Lire la suite: Nouveau jeu Marvel venant des créateurs XCOM

Comme les jeux précédents du studio, Marvel’s Midnight Suns est un jeu de tactique qui vous permet de déplacer des personnages sur des champs de bataille confinés dans des combats au tour par tour. Vous créez votre propre super-héros personnalisé, qui fait équipe avec d’autres piliers de Marvel, notamment Dr. Strange, Iron Man et Wolverine, qui, soit dit en passant, reçoit son propre traitement à gros budget d’Insomniac. (Écoutons-le pour l’expansion incessante de Marvel dans les jeux vidéo.)

Malgré le pedigree XCOM, les premières images de Midnight Suns de Marvel ont montré un jeu de tactique un peu plus indulgent. D’une part, il n’y a pas de mort permanente. Bizarrement, il comportera un système de cartes, qui semble faire fureur ces jours-ci (toux, toux Back 4 Blood). Vous avez aussi évidemment des super-pouvoirs directs, qui rappellent les capacités présentées dans XCOM: Chimera Squad, reçu tièdement l’année dernière. Comme Salomon l’a dit à JeuxServer, ces choix de conception sont destinés à donner le sentiment que vous êtes vraiment un super-héros, un spandex et tout le reste.

Comme le note Reb Valentine d’IGN, Midnight Suns de Marvel a été exclu de l’exercice en cours de l’éditeur Take-Two et du suivant.

G/O Media peut toucher une commission

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à propos de [Marvel’s Midnight Suns]. On n’aime pas quand on doit glisser un titre. Ce n’est pas si courant pour nous; cela a été très rare ces dernières années », a déclaré à IGN Strauss Zelnick, directeur de Take-Two, dont le jeu Red Dead Redemption 2 de 2018 a été retardé à plusieurs reprises. « C’est une situation où nous pensions que cela avait du sens, et donc nous la soutenons. »