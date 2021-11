Les soleils de minuit de Marvel repoussés à la seconde moitié de 2022

« nous avons besoin de plus de temps pour en faire le meilleur jeu possible »

par Liam Doolan il y a 6 minutes Image : Merveille

Les retards ne s’arrêtent pas maintenant – après Shovel Knight Dig, 2K et Firaxis Games ont confirmé son RPG tactique Les soleils de minuit de Marvel n’arrivera plus en mars 2022.

Au lieu de cela, il a maintenant été repoussé au second semestre. Chaque fois qu’il arrivera, il sortira sur plusieurs plates-formes, y compris la Nintendo Switch. Cette « décision difficile » a été prise pour garantir que ce « projet de rêve » pour l’équipe puisse être le meilleur jeu possible lors de sa sortie.

Vous trouverez ci-dessous la mise à jour complète avec l’aimable autorisation de l’équipe de développement :

Nous avons décidé de partager que nous avons pris la décision très difficile de déplacer notre fenêtre de lancement vers la seconde moitié de 2022. Nous savons que de nombreux fans attendaient avec impatience de jouer au jeu au printemps prochain, et cette décision n’a pas été prise à la légère. Nous avons décidé de repousser notre lancement car nous avons besoin de plus de temps pour en faire le meilleur jeu possible. Nous croyons en notre vision créative pour Marvel’s Midnight Suns et voulons rendre justice en proposant une aventure inoubliable se déroulant dans le côté surnaturel de Marvel. Ces mois supplémentaires seront utilisés pour ajouter plus d’histoire, de cinématiques et de finitions générales et seront essentiels pour nous aider à faire de notre vision une réalité.