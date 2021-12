Les soleils de minuit de Marvel – Tout ce que nous savons

Firaxis, le studio à l’origine du renouveau de XCOM, a jeté son dévolu sur l’univers Marvel avec Marvel’s Midnight Suns. Le prochain jeu tactique se déroulant dans l’univers Marvel partagera certains traits communs avec la série extraterrestre de science-fiction, mais c’est loin d’être un re-skin de super-héros. Voici tout ce que nous savons sur les soleils de minuit de Marvel.

Date de sortie

Lors de la première annonce, Marvel’s Midnight Suns avait été fixé pour mars 2022. En novembre, le jeu a été repoussé et est désormais prévu pour la seconde moitié de 2022, sans date de sortie exacte encore fixée.

À l’affiche : Bande-annonce cinématographique Marvel Midnight Suns | Gamescom ONL 2021

Plateformes

Marvel’s Midnight Suns sera disponible sur toutes les principales plateformes, y compris PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Comment se joue Midnight Suns de Marvel ?

En tant que dernier jeu du studio derrière XCOM, il est logique que Midnight Suns soit un RPG tactique. Le combat sera au tour par tour, similaire à XCOM, mais avec une tournure assez importante. Au lieu de capacités définies, vos héros auront chacun un jeu de cartes de capacité qui seront mélangées lorsque vous en amenez trois au combat ensemble. Ces cartes vont des attaques de base aux compétences spéciales, vous permettant d’améliorer les autres joueurs ou de lancer des ennemis sur le champ de bataille. Les cartes peuvent également être personnalisées avec des variations pour s’adapter à votre style de jeu.

L’exécution de ces compétences créera un compteur d’héroïsme. Cela vous permettra ensuite d’effectuer des capacités héroïques, des mouvements spéciaux surpuissants qui sont débloqués en forgeant des relations avec d’autres personnages dans votre base d’opérations, l’abbaye. Enfin, Midnight Suns inclut des environnements destructibles, qui ajouteront une nouvelle dimension tactique au combat.

Présentation complète de Marvel Midnight Suns | Gamescom ONL 2021

Quels sont les super-héros dans Midnight Suns de Marvel ?

L’histoire de Midnight Suns est vaguement basée sur la série des années 1990 Rise of the Midnight Suns, un événement croisé qui a associé les Avengers à des personnages plus surnaturels et basés sur la magie pour arrêter une menace démoniaque. Étant donné que l’histoire tourne autour de menaces surnaturelles, la liste comprend des personnages spécialisés dans les capacités magiques comme Dr. Strange, Ghost Rider, Magik et Blade. Ces personnages sont rejoints par des piliers de Marvel comme Captain America, Captain Marvel, Iron Man et Wolverine.

Il y aura 13 personnages jouables au total, y compris votre propre personnage joueur. Ce personnage, appelé The Hunter, est personnalisable dans tout, de son apparence à son ensemble de pouvoirs. Firaxis dit avoir travaillé en étroite collaboration avec Marvel pour développer le Hunter.

Captain AmericaCapitaine MarvelIron ManDr. StrangeWolverineGhost RiderMagikBladeNico Minoru

Multijoueur

Firaxis n’a annoncé aucun plan pour le multijoueur dans Midnight Suns de Marvel. Il incluait le multijoueur dans XCOM 2, il est donc possible que Midnight Suns obtienne également un mode multijoueur.

Spécifications du système PC

Firaxis n’a pas encore annoncé les spécifications du système PC pour Marvel’s Midnight Suns. Le jeu étant reporté à la seconde moitié de 2022, nous pouvons nous attendre à voir cela beaucoup plus près de la sortie.

Détails du DLC/microtransaction

Firaxis a assuré aux fans (via Twitter) qu’il n’offrirait aucune microtransaction qui aurait un impact sur le système de combat ou le gameplay basé sur des cartes. Cependant, il a déclaré qu’il offrirait des skins de personnages cosmétiques achetables. Le studio n’a pas annoncé de plans pour d’autres DLC.

Pré-commander

Les précommandes ne sont pas encore ouvertes pour Marvel’s Midnight Suns.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.