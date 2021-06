Les soleils éliminent les pépites

14/06/2021 à 6h33 CEST

Les Les Phoenix Suns ont éliminé les Nuggets après avoir remporté 118-125 dans le match 4 des demi-finales de la Conférence Ouest un soir où, une fois de plus, la performance impeccable de George Paul et Devin Booker a frustré Nikola Jokic, qui a été expulsé du terrain après avoir giflé Cameron Payne.

Les Suns ont prouvé une fois de plus qu’ils sont une équipe complète qui joue au basket absolu à la fois en défense et en attaque, ce qui leur a permis de balayer les Nuggets du MVP de la saison Nikola Jokic avec un 4-0 retentissant.

Jokic, la star des Nuggets, a dû quitter le terrain avec 3,52 minutes à jouer au troisième quart lorsque les arbitres ont statué eLa gifle violente qui a frappé Payne comme une faute flagrante deux.

Bien que Jokic ait proprement arraché le ballon des mains de Payne, le bras de l’attaquant serbe a frappé le visage du meneur des Suns, incitant les officiels à décider que le contact était inutile et excessif, provoquant son expulsion immédiate.

Après la gifle, et avec Payne dramatiquement étendu au sol, Booker a affronté Jokic. Les deux joueurs ont dû être séparés par leurs coéquipiers au milieu du vacarme assourdissant des 18 290 spectateurs qui se sont rendus au Ball Arena de Denver. Booker a gagné une technique.

#NBAxESPN Sparks entre Devin Booker et Nikola Jokic ! Le MVP et une entrée inutile. pic.twitter.com/U0RVS1brFp – SportsCenter (@SC_ESPN) 14 juin 2021

L’action de Jokic a été une réponse claire de frustration lorsqu’il a compris que les arbitres n’avaient pas sifflé en sa faveur un coup personnel dans le jeu immédiatement précédent dans lequel il a raté un tir sous le ring des Suns et lorsque le Phoenix, pour la énième fois, ils s’étaient éloignés du tableau de bord après un retour des Nuggets.

Lorsque Jokic est allé aux vestiaires, il était le meilleur buteur de son équipe, avec 22 points, ainsi que le meilleur rebondeur, avec 11. Le tableau d’affichage était de 75-83 en faveur des Suns.

Et bien qu’immédiatement après le départ de Jokic, les Suns ont marqué un point de 3-10, ce qui a porté la différence à 15 points en faveur de Phoenix, 78-93, les Nuggets ont pu rattraper une partie du terrain perdu.

Les Nuggets avaient quatre points de retard sur les Suns avec 8 minutes à jouer, 97-101. Mais comme à toutes les occasions précédentes au cours desquelles l’équipe de Denver s’est rapprochée du tableau d’affichage, Paul et Booker ont appuyé sur le gaz et mis le sol à travers.

Paul a terminé le match avec 37 points, 3 rebonds, 7 passes et 2 interceptions tout en Booker a fait 34 points, 11 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception.

Dans les Nuggets, le meilleur buteur était le gardien Will Barton, avec 25 points, 5 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, suivi de Jokic, avec 22 points et Michael Porter Jr., avec 20 points, 4 rebonds, 3 interceptions et un prise de courant.

La base argentine Facundo Campazzo Il a commencé le match depuis le banc des Nuggets mais est devenu un choc pour son équipe au cours des 21,37 minutes où il était sur le terrain et a obtenu 14 points (4 des 7 tentatives de 3 points) et 2 passes décisives.

Campazzo était le seul à pouvoir déséquilibrer Paul, qui a été lancé avec une faute technique avec 7,41 minutes à jouer avec son style incessant et provocateur.

Mais tout ce que l’entraîneur des Nuggets Michael Malone a tenté dimanche soir a encore une fois été en vain pour arrêter le duo Paul-Booker et la stratégie du “coach” de Phoenix Monty Williams.

Les Nuggets n’étaient devant au tableau d’affichage que pendant les 46 premières secondes du match. Après le 2-0 initial, les Suns ont contrôlé jusqu’au bout un match au cours duquel ils ont obtenu 16 points d’avance au tableau d’affichage.

Le plus proche des Nuggets est venu à égalité au début du troisième quart, peu de temps avant que Jokic ne soit éjecté du match, lorsque l’équipe de Denver est passée de 8-2 à 2 points, 63-65.

Mais Paul et Booker ont déjoué la réaction des Nuggets ainsi que Jokic lui-même.

Les Suns joueront désormais la finale de la Conférence Ouest face au vainqueur de la série qu’ils disputent Los Angeles Clippers et Utah Jazz.