Les soleils, les dollars et le jazz tombent alors que les grizzlis restent intraitables

09/01/2022 à 10:58 CET

Des aspirants au sommet de la NBA comme les Phoenix Suns, les Milwaukee Bucks et les Utah Jazz sont tombés ce samedi dans une journée pleine de surprises et dans laquelle les Memphis Grizzlies, absolument intraitables, ont ajouté leur huitième victoire d’affilée.

TONDEUSE 108 – GRIZZLIES 123

Malgré le fait que sa grande star, Ja morant, n’a pas joué en raison d’une blessure légère, les Grizzlies de Memphis ont écrasé les Clippers de Los Angeles à domicile avec Fléau de Desmond (23 points dont 5 sur 8 en triples, 7 rebonds et 4 passes décisives) et Jaren Jackson Jr. (26 points et 8 rebonds également en 29 minutes) menant une belle démonstration de basket athlétique, physique et très puissant.

Sur les Clippers, qui ont perdu de 25 points, Marcus Morris (29 points et 8 rebonds) a été le seul à avoir soulevé une certaine résistance.

L’Espagnol Santí Aldama a obtenu 7 points (3 sur 5 au tir), un rebond et un contre en 20 minutes avec les Grizzlies tandis que son compatriote Serge Ibaka il n’a pas eu son après-midi (il est parti sans marquer après avoir raté ses 2 tirs) et a capté 2 rebonds pour les Clippers en 8 minutes.

SOLEIL 100 – CHALEUR 123

Un véritable barrage de 3 points est tombé sur Phoenix ce samedi avec 22 tirs sur trois (un record de franchise) que le Miami Heat a fait pour renverser les Suns.

Tyler héros (33 points, 5 rebonds et 3 passes) a mené l’artillerie lourde du Heat aux côtés de Duncan Robinson (27 points avec 8 triples) tandis que Devin booker (26 points, 4 rebonds et 3 passes décisives) a été le meilleur buteur des Suns.

PACERS 125 – JAZZ 113

Domantas Sabonis Il a signé le meilleur score à ce jour de sa carrière NBA (42 points avec un extraordinaire 18 sur 22 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives) pour venir à bout des Utah Jazz qui ont enchaîné leur deuxième défaite d’affilée.

Donovan Mitchell (36 points, 2 rebonds et 9 passes) a été le plus marquant de ceux d’Utah.

le dominicain Chris Duarte il a joué 19 minutes pour les Pacers au cours desquelles il a récolté 9 points (2 sur 6 au tir), 3 rebonds, un contre et un vol.

FRELONS 114 – BUCKS 106

Le grand jeu de Giannis Antetokounmpo (43 points, 12 rebonds et 3 passes décisives) s’est retrouvé sans prix pour un Milwaukee Bucks qui est tombé sur le court face aux Charlotte Hornets et n’a remporté qu’un de leurs quatre derniers matchs.

Terry Rozier (28 points, 4 rebonds et 4 passes), Miles Bridges (21 points, 8 rebonds et 3 passes) et LaMélo Balle (19 points, 9 rebonds et 9 passes décisives) ont mené la victoire méritoire des Hornets sur les champions en titre de la NBA.

CELTIQUES 99 – KNICKS 75

Jaylen brun Il a obtenu le premier triple-double de sa carrière (22 points, 11 rebonds et 11 passes décisives) pour les Boston Celtics pour battre avec insistance un pauvre New York Knicks.

Barrett Rj (19 points, 6 rebonds et 2 passes décisives) a été le principal buteur de certains Knicks qui n’ont inscrit que 36,7% de leurs field goal.

le dominicain Al horford a contribué 3 points (1 sur 3 au tir), 4 rebonds, 5 passes décisives et un contre en 20 minutes avec les Celtics.

PISTONS 97 – MAGIE 92

La rencontre entre les deux pires équipes de la Conférence Est s’est soldée par une victoire serrée des Pistons de Détroit sur les Magic d’Orlando.

Hamidou diallo (17 points et 6 rebonds) a mené un groupe de cinq joueurs des Pistons au-dessus de 10 points tandis que Gary Harris (28 points, 6 rebonds et 2 passes décisives) ont mené ceux d’Orlando.

CONFÉRENCE EST :

1.- Chicago Bulls (26-10)

2.- Brooklyn Nets (24-13)

3.- Miami Heat (25-15)

4.- Milwaukee Bucks (26-16)

5.- Philadelphia 76ers (22-16)

6.- Cleveland Cavaliers (22-17)

7.- Raptors de Toronto (19-17)

8.- Charlotte Hornets (21-19)

9.- Washington Wizards (19-20)

10.- Boston Celtics (19-21)

11.- New York Knicks (19-21)

12.- Atlanta Hawks (17-21)

13.- Indiana Pacers (15-25)

14.- Pistons de Détroit (8-30)

15.- Magie d’Orlando (7-33)

CONFÉRENCE OUEST :

1.- Soleils Phénix (30-9)

2.- Golden State Warriors (29-9)

3.- Utah Jazz (28-12)

4.- Grizzlis de Memphis (27-14)

5.- Dallas Mavericks (21-18)

6.- Lakers de Los Angeles (21-19)

7.- Denver Nuggets (19-18)

8.- Minnesota Timberwolves (19-20)

9.- Los Angeles Clippers (19-21)

10.- San Antonio Spurs (15-23)

11.- Rois de Sacramento (16-25)

12.- Portland Trail Blazers (14-24)

13.- Pélicans de la Nouvelle-Orléans (14-25)

14.- Oklahoma City Thunder (13-25)

15.- Houston Rockets (11-29).