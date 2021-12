Les soleils sont toujours imparables

01/12/2021 à 10h15 CET

Les Phoenix Suns ont remporté mardi leur dix-septième victoire consécutive en battant les puissants Golden State Warriors lors d’une journée qui a également souligné la victoire des Brooklyn Nets dans le duel new-yorkais et la perte de James Lebron par le protocole du coronavirus.

La star des Los Angeles Lakers n’a pas joué lors de la victoire à domicile de son équipe contre les Sacramento Kings (92-117) car avant le match on savait qu’il était entré dans le protocole du coronavirus.

Le plus probable James manquer plusieurs matchs à cause des règles de la NBA pour la pandémie.

Anthony Davis (25 points et 7 rebonds), Russell Westbrook (23 points, 5 rebonds et 6 passes décisives) et Moine Malik (22 points) ont uni leurs forces pour remplacer leur leader face aux Kings.

En revanche, les Suns ont battu les Golden State Warriors (104-96) dans le duel très attendu entre les deux meilleures équipes de la NBA en ce moment.

Ceux de Phoenix ont brodé leur défense pour annuler Stephen Curry, qui a affiché une performance décevante de 12 points (4 sur 21 au tir, 3 sur 14 en triple), 3 rebonds et 2 passes décisives.

Deandre Ayton (24 points et 11 rebonds) et Chris Paul (15 points, 11 passes et 6 rebonds) ont été les meilleurs buteurs des Suns qui ont perdu le gardien Devin Booker en raison de problèmes aux ischio-jambiers.

Avec ce triomphe, les Suns partagent avec les Warriors le leadership de la Conférence Ouest (18-3), ils égalent la meilleure séquence de victoires consécutives de l’histoire de la franchise, et ont réalisé un mois de novembre parfait sans connaître la défaite (les dernières qui ils ont gagné les Sacramento Kings le 27 octobre).

Le Mexicain Juan Toscano-Anderson il a récolté 2 points, un rebond et 2 passes décisives en 13 minutes pour les Warriors.

New York a été le théâtre d’une autre grande bataille, cette fois entre deux équipes de la même ville : les Brooklyn Nets et les New York Knicks.

La victoire a été remportée par les Nets (112-110), qui ont pourtant dû transpirer jusqu’au bout puisque Evan fournier il a réussi un triple sur la corne pour donner la victoire aux Knicks.

James durcir (34 points, 10 rebonds et 8 passes décisives) et Kevin Durant (27 points, 5 rebonds et 9 passes) se sont associés pour un match très excitant contre les Knicks dans lequel ils ont excellé Alec Burks (25 points, 5 rebonds et 5 passes décisives) et Julius Randle (24 points, 9 rebonds et 8 passes décisives).

Les Nets mènent toujours l’Est avec 15 victoires et 6 défaites.

Dans le reste des matchs de la journée, les Trail Blazers de Portland ont battu les Pistons de Detroit (110-92) et les Grizzlies de Memphis ont vaincu les Raptors de Toronto (91-98).

L’Espagnol Santi Aldama il a joué près de 15 minutes avec les Grizzlies au cours desquelles il a récolté 2 points, 4 rebonds et une passe décisive.

CONFÉRENCE EST :

1.- Brooklyn Nets (15-6).

2.- Chicago Bulls (14-8)

3.- Miami Heat (13-8).

4.- Washington Wizards (13-8).

5.- Milwaukee Bucks (13-8).

6.- Charlotte Hornets (13-10).

7.- New York Knicks (11-10).

8.- Cleveland Cavaliers (11-10)

9.- Philadelphia 76ers (11-10).

10.- Atlanta Hawks (11-10).

11.- Boston Celtics (11-10)

12.- Raptors de Toronto (9-13).

13.- Indiana Pacers (9-14).

14.- Pistons de Détroit (4-17).

15.- Orlando Magic (4-18).

CONFÉRENCE OUEST :

1.- Soleils Phénix (18-3).

2.- Golden State Warriors (18-3).

3.- Utah Jazz (14-7).

4.- Dallas Mavericks (10-9).

5.- Grizzlis de Memphis (11-10)

6.- Los Angeles Clippers (11-10).

7.- Minnesota Timberwolves (11-10).

8.- Lakers de Los Angeles (12-11).

9.- Denver Nuggets (10-10)

10.- Portland Trail Blazers (11-11).

11.- Rois de Sacramento (8-14).

12.- San Antonio Spurs (6-13).

13.- Oklahoma City Thunder (6-14).

14.- Pélicans de la Nouvelle-Orléans (6-17).

15.- Houston Rockets (4-16).