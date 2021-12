Les soleils suivent leur truc

La NBA est plongée dans quelque chose dont elle n’est jamais sortie : le coronavirus. Et le nombre de cas commence dangereusement à approcher la centaine alors que la conduite à tenir est débattue et que la concurrence nord-américaine prend ses premières mesures, qui augmentera sûrement pendant ou après les vacances de Noël. Les restrictions seront à nouveau le pain quotidien qui a été marqué net et complètement depuis deux saisons par la pandémie, quelque chose qu’il espérait pouvoir laisser derrière lui en cette saison de basket, mais qu’il n’a pas pu corriger malgré la vaccination et l’énorme quantité de cas qu’il y a. Deux matchs des Bulls ont déjà été suspendus (dont un ce jour-là), et nous avons seulement besoin de savoir jusqu’où iront les dommages par rapport à tout ce que nous vivons. Jusque-là, ce sont les matchs du jour :

INDIANA PACERS 122 – 113 PISTONS DETROIT

Les Pacers (13-18, classés 13e de la Conférence Est) ont profité de la pire équipe de la NBA cette saison, les Pistons, briser une séquence de 2 défaites consécutives. La défaite à domicile condamne Detroit à leur 13e défaite consécutive et les plonge encore plus à la dernière place de la Conférence Est avec 23 matchs perdus et seulement 4 victoires depuis le début de la saison. Le meilleur buteur était le joueur de l’Indiana Caris LaVert, qui a marqué 31 points, 3 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. En plus de LaVert, cinq autres joueurs des Pacers avaient 10 points ou plus. Le meilleur joueur des Pistons était Saddiq Bey, avec un double-double de 28 points, 10 rebonds et 5 passes décisives.

NETS DE BROOKLYN 114 – 105 SIXERS DE PHILADELPHIE

Durant met fin à la résistance d’Emiib. Consultez la chronique ici.

HOUSTON ROCKETS 103 – 116 NEW YORK KNICKS

Les Knicks (13-16 et 12e de la Conférence Est) ont battu les Rockets 103-116 grâce à la performance du banc des New-Yorkais qui a marqué 63 points, plus de la moitié de l’équipe totale. Par comparaison, le banc des Rockets n’avait que 36 points. Trois des quatre réserves qui ont joué, Mitchell Robinson, Miles McBride et Immanuel Quickley, avaient chacun 15 points ou plus. De plus, Quickley a été le meilleur marqueur du match avec 24 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Le gardien des Knicks Evan Fournier a également passé une bonne soirée avec 23 points, 1 rebond et 3 passes décisives. Le meilleur joueur des Rockets était le centre Daniel Theis, qui a réalisé un double-double de 22 points, 10 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 2 contres. Les Knicks, d’ailleurs, se remettent légèrement du partiel négatif qu’ils ont eu depuis que Kemba Walker a quitté la dynamique de l’équipe : maintenant, 3-7 depuis l’adieu du meneur par décision de Tom Thibodeau. Avant, avec Walker, 10-9. Le voilà.

PHOENIX SUNS 118 – 98 WIZARDS DE WASHINGTON

La victoire des Suns permet aux Phoenix d’égaliser la tête de la Conférence Ouest avec les Golden State Warriors. Bien que ceux de San Francisco occupent la première place, les deux équipes totalisent désormais 23 victoires et 5 défaites.. Après un début chancelant, le leadership du match a changé jusqu’à cinq fois au premier quart, mais les Suns ont pris le contrôle du match au deuxième quart et n’ont laissé aucune option à l’équipe de Washington, qui s’estompe au fur et à mesure que la saison avance. . Les hommes de Phoenix avaient 26 points d’avance au quatrième quart. Le meilleur buteur du match était le gardien de Washington Bradley Beal, qui a récolté 26 points, 3 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception. Aux Suns, 8 joueurs ont terminé le match avec 10 points ou plus. Le centre Deandre Ayton a réalisé un double-double de 15 points, 10 rebonds, 4 passes et 1 contre. Le meilleur buteur des Suns était JaValee McGee avec 17 points, 8 rebonds, 2 passes et 2 interceptions.