Les solutions de blockchain d’entreprise se rassemblent alors que les entreprises se lancent dans la crypto

L’adoption généralisée de la technologie blockchain continue de prendre de l’ampleur alors que des histoires comme Microstrategy utilisant Bitcoin (BTC) pour payer des bonus à son conseil d’administration et Topps annonçant son intention de publier des cartes à collectionner à jetons non fongibles font la une des journaux presque tous les jours.

Alors que de plus en plus d’entreprises et d’organisations explorent ce que l’intégration de la technologie blockchain peut faire pour elles, les jetons qui offrent des solutions d’entreprise et fournissent aux parties intéressées des moyens simples d’explorer et d’utiliser la technologie du grand livre distribué ont enregistré des gains à trois chiffres en 2021.

Graphique XRP / USDT vs XLM / USDT vs XDC / USDT 1 jour. Source: TradingView

Stellar (XLM), XRP et XinFin Network (XDC) sont trois crypto-monnaies axées sur les entreprises qui ont vu leurs prix surperformer le domaine au cours des dernières semaines alors que les entreprises mondiales se tournent de plus en plus vers la blockchain pour aider à créer un réseau commercial mondial simplifié et efficace.

XRP / USDT

XRP est peut-être l’un des projets de cryptographie les plus connus derrière Bitcoin et Ethereum, car il compte un grand groupe de partisans souvent appelé l’armée XRP pour leur volonté de défendre ce projet quelque peu controversé.

Alors que la croissance du XRP en 2021 a été initialement ralentie en raison des mesures réglementaires de la Securities and Exchange Commission des États-Unis qui ont conduit à la radiation du XRP sur plusieurs bourses de crypto-monnaie, son prix a bondi au mois d’avril.

Graphique XRP / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le volume des transactions et l’activité sociale pour XRP ont considérablement augmenté début avril lorsque la plate-forme a recentré ses efforts de marketing sur la promotion de la manière dont Ripplenet peut aider à créer un «avenir plus inclusif et durable sur le plan financier».

Le recentrage comprenait également l’acquisition de 40% du capital du spécialiste des paiements transfrontaliers Tranglo le 5 avril et l’annonce d’un partenariat avec Mercury FX le 9 avril. L’objectif de ces partenariats est de contribuer au développement d’un système de paiement international dans toute l’Afrique, et cela a coïncidé avec le dernier pic majeur du prix du XRP.

XLM / USDT

Stellar est un réseau ouvert qui a été fondé à l’origine en 2014 à la suite d’un hard fork du protocole Ripple Labs en raison de différences dans la vision de l’orientation du projet.

Au fil des ans, sa mission est passée de celle d’essayer d’augmenter l’inclusion en atteignant les non bancarisés du monde pour aider les entreprises financières à se connecter entre elles grâce à la technologie blockchain.

Certaines des plus grandes nouvelles pour XLM sont survenues début mars avec la sortie d’Horizon 2.0:

Grande nouvelle … nous venons de sortir Horizon 2.0! Cette version majeure a pris des années. Il permet aux gens de déployer Horizon avec moins de ressources, sous des contraintes plus lâches et avec beaucoup plus de flexibilité que jamais! En savoir plushttps: //t.co/YdopATxMkx pic.twitter.com/M3IVkPSPNJ – Stellar (@StellarOrg) 1 mars 2021

Selon l’annonce, Horizon 2.0 a créé une nouvelle façon d’exécuter l’infrastructure réseau Stellar qui «permet aux grandes organisations et aux petits développeurs de déployer Horizon avec moins de ressources, sous des contraintes plus lâches et avec beaucoup plus de flexibilité que jamais».

L’équipe a également annoncé des partenariats avec le protocole Velo pour aider à favoriser les paiements internationaux en Asie du Sud-Est et avec les systèmes intégrés de Cowrie pour aider à développer des couloirs de paiement dans toute l’Afrique, avec un accent initial sur le Nigéria.

Le 6 avril, les nœuds de validation de la Stellar Development Foundation (SDF) ont temporairement arrêté de valider les transactions sur le réseau Stellar, ce qui inquiétait les membres de la communauté. Selon le SDF, le réseau est resté en ligne pendant cette période, car la plupart des nœuds du réseau fonctionnaient toujours et traitaient des transactions.

Graphique XLM / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Après un premier recul du prix XLM en raison de la mise hors ligne des nœuds SDF, la réaffirmation de la sécurité et de la décentralisation du réseau Stellar a conduit à une reprise rapide et à une cassure à 0,656 USD, son plus haut niveau depuis janvier 2018.

XDC / USD

XinFin Network (XDC), une société de technologie hybride Blockchain optimisée pour le commerce international et la finance qui «combine la puissance des blockchains publiques et privées avec des contrats intelligents interopérables», est une solution d’entreprise moins connue qui a fait son apparition en 2021.

Le protocole XDC utilise le mécanisme de consensus XinFin Delegated Proof of Stake (XDPoS) qui est conçu pour créer un réseau de blockchain “ hautement évolutif, sécurisé, autorisé et de qualité commerciale ”.

2021 a démarré lentement pour XDC en raison d’un piratage de l’échange AlphaEX en décembre 2020 qui a vu 300 millions de XDC (XDCE) basés sur Ethereum volés et vendus sur le marché libre.

Une série de mesures ont été prises pour atténuer les effets de ce piratage, qui comprenait la combustion de 500 millions de XDCE et la décision de supprimer progressivement le contrat XDCE et de se concentrer uniquement sur le jeton XDC.

Graphique XDC / USD sur 4 heures. Source: TradingView

Suite à la résolution communautaire du piratage, le prix de XDC a explosé à un nouveau record de 0,076 USD le 10 avril grâce à des mises à niveau de protocole telles que la possibilité d’envoyer des jetons en mode hors connexion et un pont XinFin à Corda qui permet à XDC de se déplacer librement entre les Corda Network et XinFin.

XDC a également bénéficié de sa cotation sur plusieurs bourses, dont Liquid Global et Probit, ainsi que du lancement d’un indice réglementé pour les actifs numériques XinFin par le fournisseur d’indices réglementés Vinter.

@vinterco lance un indice réglementé pour l’actif numérique @XinFin_Official – $ XDC – pour permettre aux gestionnaires d’actifs de fournir des ETF réglementés @atulkhekade @riteshkakkad https://t.co/LeeQGAvBE1 #EBR #IOSCO #european #regulation – André Casterman (@AndreCasterman) 17 mars 2021

Alors que la technologie de la blockchain poursuit son intégration dans plusieurs secteurs et que les entreprises explorent ce que le DLT a à offrir, les solutions axées sur les entreprises telles que XRP, XLM et XDC sont bien placées pour connaître une croissance supplémentaire car elles offrent des solutions simples qui permettent aux gens de créer et transigez des crypto-monnaies avec un minimum d’effort.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.