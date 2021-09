Les solutions de couche 1 et les alternatives ETH bénéficient de gains constants en septembre – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

La concurrence entre les plates-formes de contrats intelligents de couche 1 (L1) s’est intensifiée au cours des derniers mois, alors que les commerçants et les développeurs continuent d’adopter des alternatives au réseau Ethereum qui offrent des temps de transaction plus rapides et des frais inférieurs.

Certains programmes d’incitation de plusieurs millions de dollars, associés à la facilité des transferts inter-chaînes, améliorent la valeur des jetons basés sur L1 et L2 et augmentent la valeur cumulée verrouillée dans leurs plateformes de financement décentralisé (DeFi) associées.

D’après un rapport récent de Delphi Digital, le prix de l’ETH est resté relativement inchangé au cours du mois dernier, tandis que des concurrents comme Fantom (FTM) et Solana (SOL) ont vu leurs prix exploser de plus de 200 % au cours de la même période.

Performances relatives des jetons L1 au cours des 30 derniers jours. Source : Delphi numérique

L’un des principaux moteurs de cette période de rallye à Avalanche (AVAX), Fantom (FTM) et Terra (LUNA) est le fait que chacun d’eux a lancé une variété d’initiatives de financement de plusieurs millions de dollars conçues pour attirer les investisseurs, développeurs et de nouvelles liquidités à leurs écosystèmes.

On pense que bon nombre de ces initiatives ont déclenché une vague de nouvelles activités et de transferts inter-chaînes du réseau Ethereum aux projets de couche 1 et jusqu’à aujourd’hui, Solana a enregistré les gains les plus importants.

En ce qui concerne les applications individuelles situées sur les différentes blockchains, le protocole Trader Joe DeFi basé sur Avalanche a enregistré le gain le plus important en termes de valeur totale verrouillée au cours des sept derniers jours, la valeur verrouillée sur le protocole ayant augmenté de 57%.

Valeur totale verrouillée sur Trader Joe par rapport au volume des échanges en bourse. Source : Terminal de jetons

Les plates-formes de couche 2 augmentent la consommation de gaz

Ce ne sont plus seulement les concurrents de première couche d’Ethereum qui ont connu une croissance significative de leur activité au cours des derniers mois. Le lancement de nombreuses solutions de couche deux et un largage par l’échange décentralisé de dérivés dYdX (DYDX) ont entraîné une augmentation de la consommation de gaz par les protocoles de couche deux.

Les données acquises de Delphi Digital indiquent que le pourcentage de gaz utilisé par les solutions de couche deux est maintenant supérieur à 1% après avoir atteint 2% début septembre. Le protocole dYdX a été l’un des premiers à adopter la technologie de couche deux grâce à une collaboration avec Starkware.

Dans la foulée, le protocole a connu un nouveau niveau d’activité ces dernières semaines après la sortie de son jeton de gouvernance DYDX qui a été largué le 8 septembre aux utilisateurs qui avaient précédemment utilisé le protocole.

Depuis ce lancement, le TVL verrouillé sur le dYdX est passé de 422 millions de dollars à environ 554 millions de dollars, et son volume de transactions sur 24 heures est passé de 700 millions de dollars à 2,4 milliards de dollars. Les experts s’attendent à plus de croissance dans ces secteurs dans les prochains mois.