Les solutions de mise à l’échelle de couche deux résolvent les défis de la blockchain publique des entreprises

Fin 2019, le cabinet d’études Forrester et le cabinet Big Four Ernst & Young, ou EY, ont publié un rapport sur l’adoption des blockchains publiques par les entreprises. Les résultats ont révélé que 75% des répondants étaient susceptibles d’utiliser une blockchain publique à l’avenir.

Bien que ce soit le cas, le rapport a également révélé que la plupart des entreprises utilisaient encore des chaînes de blocs privées pour assurer la sécurité, la confidentialité et l’évolutivité. Ce qui a également été noté dans l’enquête comme les trois principales préoccupations concernant les réseaux publics de blockchain étaient le manque de maturité, les problèmes de sécurité et de confidentialité.

Avance rapide jusqu’en 2021 – ces préoccupations demeurent. Pendant ce temps, des solutions avancées sont en cours de mise en œuvre pour lutter contre ces problèmes pour les entreprises envisageant des réseaux publics de blockchain.

Par exemple, l’un des développements les plus importants permettant de tirer parti des chaînes de blocs publiques est connu sous le nom de solutions de mise à l’échelle de couche deux. Bien que les réseaux de couche deux ne soient pas un concept nouveau, de nombreuses solutions de mise à l’échelle de couche deux adaptées aux besoins de l’entreprise sont actuellement en cours de développement.

Tas Dienes, le soutien de l’écosystème de la Fondation Ethereum et président du groupe de travail Enterprise Ethereum Alliance Mainnet, a déclaré à Cointelegraph que les solutions de mise à l’échelle de la couche deux sont principalement destinées à résoudre les limitations de débit de transaction des chaînes de blocs décentralisées, sur les réseaux de couche un:

«Au lieu d’effectuer toutes vos transactions directement sur la blockchain, vous pouvez exécuter sur une instance de couche 2 qui peut gérer beaucoup plus de transactions par seconde à un coût par transaction beaucoup plus faible. Mais l’essentiel est que la couche 2 est sécurisée par la couche 1, de sorte que vous bénéficiez toujours des mêmes garanties de sécurité que celles fournies par la blockchain sous-jacente. »

Solution de mise à l’échelle de couche deux pour les besoins des entreprises

Selon Dienes, l’avantage le plus évident d’une solution de couche deux est qu’une application exécutée sur le réseau n’est plus soumise à la limitation de débit de la blockchain sous-jacente. Ceci est extrêmement important, car le réseau de la blockchain Ethereum a été critiqué au fil du temps pour sa capacité à traiter très peu de transactions par seconde.

Cette solution a également été commentée par Anna Frankowska, directrice commerciale d’Aventus Network – un protocole de blockchain de couche deux pour les transactions Ethereum – qui a déclaré à Cointelegraph que le débit actuel d’Ethereum de 15 transactions par seconde n’était pas suffisant. Pour mettre les choses en perspective, «le réseau Visa gère à lui seul environ 17 000 transactions par seconde», a-t-elle déclaré.

Avec les solutions de couche deux, Dienes a expliqué que les entreprises ont désormais le meilleur des deux mondes en raison du «débit élevé et des faibles coûts de transaction, ainsi que de la forte sécurité d’une chaîne publique et de la capacité d’interagir avec d’autres applications qui en découlent» fit-il remarquer. Il s’agit d’un pas en avant par rapport à l’utilisation précédente des réseaux de blockchain privés par les entreprises, en raison des chaînes semi-centralisées capables de gérer plus de transactions par seconde que les chaînes publiques entièrement décentralisées.

Dienes a en outre mentionné que les solutions de couche deux peuvent également aider à résoudre d’autres problèmes que les entreprises rencontrent avec les blockchains publiques. Par exemple, la confidentialité est l’une des plus grandes préoccupations auxquelles les organisations sont confrontées lorsqu’il s’agit d’exploiter un réseau public de blockchain. En fait, 50% des personnes interrogées dans le rapport EY et Forrester 2019 ont indiqué que la confidentialité était leur principale préoccupation.

Certaines technologies de couche deux ont été développées spécifiquement pour résoudre ce problème, a noté Dienes, indiquant que les entreprises peuvent désormais déployer une instance de couche deux privée qui éloigne les informations sensibles des réseaux de couche un. Cela augmente la confidentialité, et certains des avantages d’interopérabilité et de sécurité d’un réseau de couche un resteront également. Il a ajouté que cela, combiné à des preuves sans connaissance, est encore plus puissant pour les entreprises utilisant des solutions de couche deux sur des réseaux publics comme Ethereum, qui est devenue une plate-forme populaire pour les cas d’utilisation commerciale.

En ce qui concerne la sécurité, les solutions de couche deux peuvent relever des défis d’entreprise tels que la localisation des données, qui est une autre préoccupation majeure pour les entreprises envisageant des chaînes de blocs publiques. Par exemple, Dienes a fait remarquer que les entreprises qui stockent des données dans un emplacement particulier à des fins de conformité peuvent utiliser un serveur de couche deux pour exécuter ces données dans un emplacement connu par une entité connue.

Découvrir différentes solutions de couche deux

Alors que les solutions de couche deux peuvent résoudre de nombreux défis auxquels les entreprises sont confrontées en ce qui concerne l’adoption de la blockchain publique, Frankowska a mentionné que les solutions de couche deux peuvent également aider les organisations à utiliser la blockchain privée dans les réseaux publics, ajoutant:

«Ils peuvent démarrer avec une chaîne de couche 2 autorisée, avec une logique métier implémentée en natif, et l’ouvrir progressivement au public. La plupart des entreprises veulent plonger leurs orteils dans les eaux de la couche 2 avant de plonger complètement. »

C’est un point important, car de nombreuses entreprises utilisent encore aujourd’hui les blockchains privées et peuvent hésiter à passer à des réseaux ouverts. Il est également essentiel que les entreprises comprennent qu’il existe encore de nombreuses solutions de mise à l’échelle de couche deux en cours de mise en œuvre et de développement. En tant que tel, il n’existe pas de solution universelle pour les besoins d’une entreprise

Malgré les hésitations, des solutions hybrides de couche deux émergent également. «Il y a de nouveaux développements presque chaque semaine dans ce domaine en évolution rapide», a déclaré Dienes, qui sont capables de combiner certaines des meilleures propriétés de diverses technologies.

Il a en outre expliqué qu’une catégorie de couche deux qui gagne du terrain avec de nombreuses organisations ces derniers temps est celle des «rollups». Selon Dienes, les cumuls «cumulent» un lot de transactions sur les réseaux de couche deux et écrivent les données de description de transaction dans la couche un:

« En calculant les transactions sur L2 et en utilisant L1 uniquement pour stocker les descriptions de transaction et en s’assurant que le calcul a été effectué correctement, le débit total du système peut être augmenté de quelques ordres de grandeur. »

L’auteur du livre blanc Ethereum, Vitalik Buterin, a également récemment déclaré que les rollups arriveraient bientôt dans l’écosystème Ethereum, notant que cela pourrait améliorer le débit transactionnel d’Ethereum de 100 fois.

Différents types de rollups sont en cours de développement pour diverses instances, a mentionné Dienes. C’est là que zk-Rollups et Optimistic Rollups utilisent différents mécanismes pour appliquer l’exactitude des transactions, permettant différents compromis dans des domaines tels que la latence des transactions et les délais de retrait.

De plus, il existe un certain nombre de solutions de mise à l’échelle de couche deux qui utilisent la couche un pour la sécurité, mais stockent les données de transaction hors chaîne, ou pas sur la couche un. «Les canaux validium, plasma et état sont les principaux. Parce qu’ils n’écrivent pas autant de données en L1, ils peuvent fournir un débit beaucoup plus élevé que les rollups, au prix de la décentralisation », a fait remarquer Dienes.

Les défis de la navigation dans le vaste écosystème de la couche deux

Bien qu’il soit remarquable que tant de développements de couche deux aient été réalisés, le vaste écosystème peut être difficile à naviguer pour les entreprises.

Dienes a expliqué que l’un des principaux défis pour les nouveaux arrivants est qu’il existe de nombreuses technologies de couche deux, chacune avec ses propres forces et faiblesses. En conséquence, les entreprises qui créent la couche deux doivent l’adapter aux besoins de chaque candidat, afin de maintenir un niveau de sécurité et de réussite.

Par exemple, Dienes a mentionné que les solutions de mise à l’échelle des données hors chaîne – comme Validium, Plasma et les canaux d’état – peuvent très bien convenir à certains types d’applications d’entreprise où il est acceptable de faire confiance à une entité connue pour stocker ces données. «Cette catégorie de solutions présente d’autres caractéristiques conviviales pour les entreprises, telles que le potentiel d’une plus grande confidentialité par rapport aux rollups, une plus grande isolation par rapport aux demandes de ressources d’autres applications (comme CryptoKitties) et le contrôle de l’emplacement de stockage des données», a-t-il fait remarquer.

Bien que les recommandations de Dienes puissent être utiles, comprendre les capacités de ce que les solutions de couche deux peuvent fournir pour certains cas d’utilisation n’est toujours pas simple pour de nombreuses organisations. Heureusement, à mesure que l’espace mûrit, cela pourrait devenir plus facile avec le temps, car davantage de solutions pourraient éventuellement être mises en évidence pour les besoins de l’entreprise.

Cela peut être plus facile à dire qu’à faire, cependant, comme Frankowska a souligné qu’il y aura toujours des problèmes de sécurité continus, des problèmes de volatilité, d’incertitude concernant le paysage réglementaire et de scepticisme quant à ce qui peut sembler être une panacée. «C’est pourquoi toutes les solutions Layer Two ne sont pas créées de la même manière. En plus de la mise à l’échelle, vous devez également vous attaquer aux problèmes de stabilité des prix, d’interopérabilité et de sécurité. Un pilier manquant et le temple s’effondre », a-t-elle commenté.