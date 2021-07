Ethereum (ETH)

Les solutions de mise à l’échelle d’Ethereum continuent d’enregistrer une croissance d’utilisateurs dans un marché ennuyeux en cours

Au milieu de la croissance de Polygon, Arbitrum, Optimism, xDai et NEAR, le taux de hachage Ethereum se redresse également tandis que les frais de transaction moyens sont inférieurs à 2,50 $ (0,001 ETH), les transactions quotidiennes se maintenant entre 1 et 1,4 million.

Ce n’est pas seulement la manie des jetons non fongibles (NFT) qui se poursuit sur le marché actuel du crabe. Les solutions de mise à l’échelle Ethereum sont également adoptées dans cette condition de marché.

Polygon est l’un des projets qui poursuit sa trajectoire de croissance après une brève baisse vers la fin du mois dernier.

Le projet sidechain d’Ethereum a repris sa croissance quotidienne d’utilisateurs actifs (DAU) qui a augmenté d’un peu moins de 6% semaine après semaine. Depuis trois semaines consécutives maintenant, Polygon (MATIC) compte plus de 100 000 adresses actives par jour, a noté Raphael, un passionné de Polygon. Les utilisateurs quotidiens moyens sur la plate-forme ont également bondi de 25% d’un mois à l’autre, avec environ 34% de ses utilisateurs depuis la mi-avril. MATIC -2.03% Polygone / USD MATICUSD $1.02

Actuellement, Polygon possède chacun un peu plus de 20% des DAU d’Ethereum et de Binance Smart Chain.

Malgré les augmentations hebdomadaires des utilisateurs et des transactions (+2,11%), le coût par transaction sur le réseau a diminué de 12,52%, ce qui a entraîné la première baisse des revenus hebdomadaires depuis le 31 mai.

xDai est une autre solution de mise à l’échelle qui connaît une croissance, avec ses comptes actifs dépassant les 600 000 au cours des 30 derniers jours et plus de 3 millions d’adresses. Le réseau de points de vente a en outre 66% de STAKE (plus de 660k) mis en jeu sur xDAI. ENJEU 3,81% xDai / USD ENJEUUSD 7,85 $

En ce qui concerne la blockchain publique fragmentée Proof-of-Stake (PoS) NEAR, le mois dernier, elle a atteint le cap des 10 millions de transactions au total. Les comptes sur la blockchain ont augmenté à un taux de MoM moyen de 175%, atteignant environ 375 000 comptes.

Ref Finance, le premier teneur de marché automatisé (AMM) sur NEAR, connaît également une forte augmentation de la liquidité, dépassant 1,6 million de dollars ainsi que le nombre de pools qui est désormais de 134. NEAR -2,35% NEAR Protocol / USD NEARUSD 2,14 $

Quant à Arbitrum, qui a été lancé pour les développeurs il y a un mois mais n’est pas encore autorisé à être utilisé par le public, il a intégré plus de 300 projets, dont bon nombre des plus grandes dApp déployées sur Ethereum, selon la mise à jour mensuelle.

Une autre solution de mise à l’échelle populaire, Optimism, qui n’a pas encore été publiée, est déjà en partenariat avec des projets. La semaine dernière, le fondateur de Synthetix, Kain Warwick, a annoncé que les échanges sur l’Optimisme (OΞ) seraient activés au cours de la dernière semaine de ce mois.

Au milieu de cette adoption croissante des solutions de couche 2, la blockchain Ethereum de couche 1 voit les transactions quotidiennes se maintenir maintenant entre 1 et 1,4 million depuis la vente de fin mai tandis que le taux de hachage a commencé à se redresser, selon Etherscan.

Les frais de transaction moyens sont toujours inférieurs à 2,50 $ (0,001 ETH), loin du pic de 70 $ le 11 mai.

Il y a actuellement 450 000 adresses Ethereum actives, contre 800 000 en mai, tandis que les adresses ERC 20 actives quotidiennement sont à 250 000, qui dépassaient 430 000 au pic de mai lorsque le prix était supérieur à 4 000 $ tandis que le prix ETH était d’environ 2 100 $, au moment de la rédaction.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.