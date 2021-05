Les solutions liquides peuvent-elles aider à réduire les niveaux de pollution de l’air intérieur et extérieur?

La pollution de l’air intérieur et l’exposition à diverses substances dangereuses dans nos maisons sont des risques auxquels nous pourrions faire quelque chose.

Par Dhruv Bhatnagar,

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu la pollution atmosphérique et le changement climatique comme les principales menaces environnementales mondiales pour la vie humaine en 2019. Des recherches récentes ont montré comment les modèles de prévision antérieurs sous-estimaient le fardeau sanitaire causé par la pollution atmosphérique, prévoyant qu’il y en a actuellement environ 9 millions. décès annuellement dus à la pollution atmosphérique dans le monde. Sur ce total, près de 99% des décès sont dus à la pollution de l’air intérieur tandis que 90% des décès sont dus à la pollution de l’air ambiant, principalement dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où il y a beaucoup de combustion de combustibles solides. à des fins de cuisson et de chauffage.

Dans notre vie quotidienne, nous sommes tous confrontés à une variété de risques. Conduire des voitures, cuisiner dans nos cuisines, voler dans des avions, se livrer à des activités récréatives et être exposé à différents polluants environnementaux – tous présentent des niveaux de risque divers. Certains de ces risques sont inévitables; tandis que certains, nous choisissons d’accepter de vivre nos vies comme nous le voulons. Et certains sont des risques que nous pourrions éviter si nous utilisions notre capacité à faire des choix éclairés. La pollution de l’air intérieur et l’exposition à diverses substances dangereuses dans nos maisons sont des risques auxquels nous pourrions faire quelque chose.

Au cours des dernières années, des preuves scientifiques sont venues indiquer que l’air à l’intérieur de nos maisons et d’autres unités de construction peut être plus gravement pollué que l’air extérieur, en particulier dans les villes les plus grandes et les plus industrialisées. Comme les gens passent la plupart de leur temps à l’intérieur, ils peuvent être plus exposés à la pollution de l’air intérieur qu’à l’extérieur. De plus, les personnes exposées plus longtemps aux polluants atmosphériques à l’intérieur de leur maison sont souvent celles qui sont très sensibles à leurs séquelles. Ceux-ci comprennent les jeunes, les personnes âgées et les malades chroniques, en particulier ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.

Facteurs clés responsables de la pollution atmosphérique

La pollution atmosphérique est principalement causée par la présence de substances toxiques dans notre atmosphère, produites en partie par les activités humaines et en partie, parfois, par des phénomènes naturels tels que les tempêtes de poussière, les incendies de forêt et les éruptions volcaniques, qui appauvrissent considérablement la qualité de l’air.

Même une maison typique a de multiples sources de pollution: la cuisine, le chauffage, le nettoyage, le tabagisme, les meubles et les parfums. De plus, un simple mouvement de déplacement peut provoquer des particules nocives déposées sur nos sols. Étant donné que des maisons plus étanches à l’air peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l’air intérieur, il existe une demande croissante pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. L’air dans nos maisons contient déjà des substances indésirables comme les PM 2,5 et PM 10, le monoxyde de carbone, le formaldéhyde, les oxydes d’azote et les produits chimiques volatils émanant des parfums utilisés par les nettoyants conventionnels.

Comment les solutions à base de liquide peuvent aider à réduire les niveaux de pollution

Les dernières technologies apportent des solutions diversifiées pour lutter contre le problème de la pollution de l’air intérieur et extérieur. Les produits anti-pollution à base de liquide sont devenus le remède incontournable pour réduire les polluants atmosphériques. Ces produits fixent la poussière et aident à empêcher le sable et la poussière de voler dans l’environnement externe et interne. Lorsqu’ils sont utilisés pour des environnements intérieurs, ces produits peuvent aider à éliminer les particules en suspension dans l’air intérieur et transporter les particules de PM avec les acariens.

Mélanger la solution liquide avec de l’eau et utiliser ce mélange pour éponger les sols ou vaporiser sur les tapis à l’intérieur est la façon idéale d’utiliser ces produits. Le revêtement qui est créé sur le sol est le filet de sécurité en tant que poteau que le sol devient le bouclier et un remplisseur d’air géant. Les polluants atmosphériques tels que les acariens et les particules de particules qui sont attirés par le sol sont piégés dans ce revêtement, qui sont ensuite éliminés lors du deuxième cycle de nettoyage / séance de pulvérisation, créant à leur tour un nouveau revêtement sur le sol. De cette façon, les produits anti-pollution à base de liquide aident à réduire les particules de particules de 60 pour cent en 7 jours.

De la même manière, le mélange de solution liquide avec de l’eau peut être pulvérisé à l’extérieur sur des zones poussiéreuses ou du sable meuble. Ce processus lie la poussière, supprime la formation de nuages ​​de poussière et contrôle la poussière en suspension dans l’air.

Résumer

Le maintien de bons niveaux de qualité de l’air est la prémisse de base d’un mode de vie sain. Compte tenu du scénario actuel, les produits anti-pollution à base de liquide sont apparus comme des sauveurs idéaux qui peuvent contribuer de manière significative à rendre l’air exempt de pollution – à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Un environnement sain conduit efficacement à une vie hygiénique et sûre pour nous.

(L’auteur est PDG de DB Life Sciences. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.