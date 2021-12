Les solutions possibles des LA Lakers à la blessure d’Anthony Davis

Saison de Anthony Davis Ce n’est pas être, loin de là, le meilleur du joueur de Les Lakers de Los Angeles. En plus de ses performances irrégulières et bien en deçà des attentes avant le début du stage 2021/22, ‘La Ceja’ sera absent pour les quatre prochaines semaines en raison d’une entorse subie au genou gauche.

La nouvelle a été avancée ce samedi par les Lakers eux-mêmes. Le joueur sera blessé pendant un mois, et la franchise de Los Angeles devra affronter cette partie de la compétition sans l’une de ses stars qui, peu importe à quel point il n’a pas bien performé, est une perte plus que sensible pour le schéma de l’entraîneur. Frank Vogel.

Sans compter que le fléau des infections par COVID-19 a également touché les Los Angeles Lakers, une série de solutions possibles sont envisagées pour la longue absence d’Anthony Davis, dans le but de rester dans les postes de qualification directe pour le playoffs au moment de son retour (actuellement la franchise est 6e dans l’Ouest avec une fiche de 16-14).

Rupture : Anthony Davis a une entorse MCL au genou gauche et manquera au moins quatre semaines, ont annoncé les Lakers. pic.twitter.com/9nav3W90R7 – SportsCenter (@SportsCenter) 18 décembre 2021

Que peut faire Vogel

Le premier et le plus simple de tous est le remplacement de Davis par DeAndre Jordan au poste de centre de départ, et le plus souvent Avery Bradley dans les cinq de départ pour combler les lacunes défensives laissées par la blessure d’Anthony Davis. Ce quintette serait le suivant : Russell Westbrook – Avery Bradley – Talen Horton-Tucker (à son retour) – LeBron James – DeAndre Jordan.

Sans changer l’option de DeAndre Jordan (qui partagera les minutes sur le court avec Dwight Howard), Frank Vogel peut parier sur un quintette plus agressif en attaque, et y inclure Carmelo Anthony (jusqu’à présent il a joué 30 matchs, et seulement trois en entrée). Les cinq partants seraient : Russell Westbrook – Wayne Ellington – Carmelo Anthony – LeBron James – DeAndre Jordan.