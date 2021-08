Les sombres secrets derrière COVID-19 ⋆ 10z viral

par Gordon Duff, New Eastern Outlook :

Alors que l’été de l’hémisphère nord touche à sa fin, la variante Delta de COVID-19, et peut-être d’autres, balayent la planète et, en particulier, les États-Unis. Cette nation est particulièrement vulnérable, non pas tant à cause de ses inégalités dans la fourniture de soins de santé à ses pauvres que de son environnement politique insensé.

Mais est-ce simplement de la politique ? Avec des enfants, pour la première fois, commençant à remplir les hôpitaux et un flot de morts, non pas dans leurs 80 ans mais dans leurs 30 et 40 ans, les statistiques réelles sont maintenant devenues «classées».

Des États comme la Floride, pris à maintes reprises pour falsifier des statistiques pour sauver les rêves politiques d’un gouverneur corrompu, ont maintenant non seulement cessé de compter, mais ont également criminalisé le journalisme d’investigation.

Mais cela ne s’arrête pas là, le CDC bloque les rapports sur l’âge et la race des morts. Le fait que la variation Delta provoque un COVID plus sévère et le fasse en quelques heures, voire quelques minutes dans certains, tuant plus rapidement qu’auparavant est plus qu’un soupçon, mais pourquoi le signaler est-il bloqué aux États-Unis ?

Ensuite, le pire de tout, c’est ce qui est maintenant clairement un effort coordonné pour rejoindre des communautés anti-vaccins de longue date avec des extrémistes anti-gouvernementaux et des suprémacistes blancs, tous des accros au complot anti-science avec un raisonnement erroné et des obstacles émotionnels.

Cela a donné aux États-Unis une « armée rebelle » qui ignore apparemment que leurs actions pourraient bien être conçues par certaines forces pour créer et maintenir une boîte de Pétri humaine capable de reproduire et de diffuser une « prochaine vague » de COVID résistant aux vaccins qui nous tuera tous.

Cela vous semble-t-il extrême ? Si c’est le cas, il est probable que vous n’êtes pas formé à la guerre psychologique où ce que nous voyons aujourd’hui, les traitements de charlatan promus, le déni de maladie, les rumeurs de vaccin, tout cela relève des composants de « couverture et tromperie » d’une « opération secrète ».

Ensuite, lorsque nous examinons la télévision en réseau et son rôle dans la propagation des rumeurs, et les liens des dirigeants des médias avec les groupes extrémistes, nous obtenons une perspective.

Un examen encore plus large des sources des groupes derrière le déni de COVID a conduit à d’autres parallèles, comme les Casques blancs, Bellingcat, l’Observatoire syrien des droits de l’homme, l’OIAC corrompue et un vaste réseau de fausses ONG qui volent du pétrole, déplacent des armes et exécutent le commerce international de l’héroïne.

La couche derrière cela mène aux « groupes de réflexion » de Washington et aux comités d’action politique de droite et derrière cela, les organisations financières, les grandes sociétés pharmaceutiques et les géants des médias sociaux qui ont été les alliés de la maladie depuis le premier jour.

On revient ainsi aux questions qui sont posées et pourtant « non posées ».

Le COVID est-il la guerre biologique ? Si oui, qui l’a fait ? Si oui, pourquoi l’ont-ils fait ?

Ensuite, il y a la plus grande question de toutes :

Pourquoi personne ne pose ces questions ?

Blâmer la Chine ne pose pas de question. Répandre des canulars sur Internet, ce n’est pas poser de questions, c’est simplement faire dérailler toute véritable enquête en empoisonnant l’eau. C’est ce que font les agences de renseignement et ce que nous voyons se faire tous les jours.

Une seule nation au monde a arrêté le COVID et pourtant est au milieu d’une épidémie qui fait rage en même temps. Un examen du mouvement anti-vaccin, de l’argent noir derrière lui et de ceux qui pourraient bien avoir créé COVID-19 soulève des questions.

Il y a de nombreuses raisons de remettre en question le COVID-19, pas s’il existe ou même s’il a été inventé en laboratoire, il y a des questions plus importantes auxquelles il est possible de répondre. La clé pour trouver des réponses est de retrouver ceux qui mentent, pas seulement le flot incessant de reportages négationnistes ou la cabale d’escrocs et de profiteurs qui constituent le cœur du mouvement anti-vaccin.

Bitcoin a ouvert les portes à un financement obscur, généralement attribué aux agences de renseignement, la « Russie » étant la référence lorsque le blâme est jeté.

Véritables spécialistes du contre-espionnage, il a fallu à une époque dresser le profil des traîtres et des terroristes. Aujourd’hui, on soupçonne même qu’une grande partie de l’humanité, à cause de l’exposition aux médias sociaux et à la « psychose induite par les appareils », a perdu toute capacité de raison et de discernement.

De Paul Rosenberg pour Salon :

La désinformation politique – qu’il s’agisse de « fausses nouvelles », de théories du complot ou de mensonges purs et simples – a souvent été attribuée à une ignorance généralisée, même s’il existe de nombreux exemples de propagande du XXe siècle visant les plus attentifs à la politique. Des livres comme « Manufacturing Consent » d’Edward S. Herman et Noam Chomsky ont commencé à remettre en question cette notion, tout comme l’étude de 1991 sur la couverture médiatique de la première guerre du Golfe avec le résultat mémorable : « plus vous regardez, moins vous en savez ». À l’ère des médias sociaux, les explications savantes se sont déplacées vers des discussions sur le « raisonnement motivé », qui pourrait être défini par la phrase de Paul Simon dans « The Boxer » : « Un homme entend ce qu’il veut entendre et ignore le reste ». Mais la perspective de l’ignorance a une profonde emprise sur nous car elle fait appel à la notion des Lumières selon laquelle nous sommes motivés à rechercher la vérité. Nous sommes « l’animal pensant », n’est-ce pas ? La partie importante de cette expression peut être « animal ». Les êtres humains ont une histoire évolutive et la tromperie est courante dans le monde animal car elle confère un avantage évolutif. Il y a de bonnes raisons de croire que nous ne sommes pas si différents, à part le fait que les humains sont des créatures ultra-sociales. En termes ancestraux et évolutifs, faire partie d’un groupe social réussi était tout aussi essentiel que la nourriture et l’eau. Ainsi, la tromperie parmi les humains a évolué à partir de conflits de groupe. C’est la thèse d’un article récent intitulé « La psychologie évolutionniste du conflit et les fonctions du mensonge » par les politologues danois Michael Bang Petersen et Mathias Osmundsen et l’anthropologue américain John Tooby. Bien que l’article s’aligne sur la perspective du «raisonnement motivé», son objectif va plus loin que les mécanismes psychologiques qui produisent et reproduisent de fausses informations.

Il y a aussi ceux qui voient la racine de cette descente de l’humanité “de retour dans les arbres” comme ayant une source antérieure dans le cadre d’un effort multigénérationnel, citant le financement des fondations Rockefeller et Ford, à propos de ce que les eugénistes les dernières parties du 19e et les premières parties du 20e siècle ont échoué à. Nous pourrions également noter que cet effort auquel nous faisons référence était la raison pour laquelle tant d’Américains puissants, des noms comme Bush, Harriman, Ford, Rockefeller et Dupont ont jeté leur poids derrière Adolf Hitler.

Les eugénistes voulaient que l’Amérique, ainsi que l’Europe, soient dirigées par une oligarchie d’élites autoproclamées, de véritables « barons voleurs » et soient peuplées de Blancs légèrement «protestants» dotés d’une intelligence et d’une éducation suffisantes pour maintenir une société industrialisée rentable. mais rester libre des syndicats, de la politique socialiste et, surtout, de la « science ».

