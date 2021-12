Les sombres secrets du ‘Pigeon Milk’ de Brewster dans Animal Crossing

Image : Nintendo

Brewster arrive enfin à Animal Crossing: New Horizons, et nous allons en savoir plus sur la bête ailée amateur de café préférée de tout le monde le vendredi 15 octobre – qui est l’anniversaire de Brewster, je ne sais pas. Les joueurs demandent/exigent de Brewster depuis des lustres, comme ce clip de Le Mandalorien où Werner Herzog dit « Je voudrais voir le bébé », seulement au lieu de « bébé », c’est « Barista oiseau adulte ».

Pour un nombre important de joueurs de l’ACNH, cependant, il s’agit de leur premier jeu Animal Crossing, ce qui signifie qu’ils n’ont jamais rencontré Brewster. Et cela signifie qu’on ne leur a jamais offert de lait de pigeon dans leur café.

Ramenons-le un peu en arrière. Le nom de Brewster est, évidemment, un jeu sur « Brew », comme dans le café, et « Rooster », comme dans un poulet mâle. Brewster n’est pas un poulet mâle, cependant – il est, selon le wiki Animal Crossing, un Blue Rock Dove, qui est le nom fantaisiste de votre pigeon de variété urbaine standard des tourbières. Vous connaissez celui-là : le type gris à tête qui s’abat sur les parcs et les cafés du monde entier. C’est le gars que tu veux faire ton café, non ?

Bien sûr, Brewster est élevé au-dessus de ses frères rats volants parce qu’il a des poils sur le visage et un nœud papillon, le marquant comme un pigeon de la classe supérieure. Il ne porte pas de chaussures, mais il porte un tablier.

Brewster dirige The Roost, qui est son café dans les précédents jeux Animal Crossing, où la musique est une sorte de piano de salon sensuel, et les sièges sont parfois remplis de villageois en visite et même de personnages spéciaux comme Tom Nook et Resetti. Il y a tout un mini-jeu dans New Leaf, dans lequel le joueur peut occuper un emploi à temps partiel en servant du café dans un uniforme spécial, avec une récompense de grains de café pour bien faire.

Mais la meilleure partie de l’existence de Brewster est un événement rare. Le café est son principal moyen de communication avec les gens, voyez-vous, et il est plutôt taciturne sinon – mais de temps en temps, il vous offrira un verre de lait de pigeon à mettre dans votre café.

Il est facile de supposer que le lait de pigeon n’est qu’une blague amusante sur Animal Crossing, car bien sûr, les pigeons n’ont pas de lait. Ce sont des oiseaux, pas des mammifères. Ils n’ont même pas de tétons ! Mais il s’avère que ce lait de pigeon est peut-être la façon spéciale de Brewster de dire qu’il vous aime.

Vous saviez probablement déjà que les oiseaux régurgitent leur nourriture pour nourrir leurs bébés, mais saviez-vous que cela s’appelle en fait « lait de récolte » ? C’est une sécrétion qui provient de la muqueuse de leur tube digestif, et chez les pigeons et les colombes, on l’appelle « lait de pigeon ». Lorsque ces oiseaux mangent de la nourriture, une partie est stockée dans une petite poche dans leur gorge, qu’ils peuvent ensuite ingurgiter à volonté pour nourrir leurs proches.

Vous pensez peut-être que vous ne voulez certainement pas de lait de pigeon dans votre café – et surtout pas après avoir lu la description de Wikipedia comme « une substance semi-solide un peu comme le fromage cottage jaune pâle » – mais que se passe-t-il si c’est un signe de Brewster? affection? Après tout, le lait de récolte ne se produit que lorsqu’un oiseau a des bébés, ce qui implique que Brewster se considère comme une figure paternelle quelque peu plumeuse. Alternativement, il essaie de compléter votre alimentation, car le lait de pigeon est riche en protéines, en graisses et en anticorps.

Quoi qu’il en soit, The Roost arrive à Animal Crossing, ce qui signifie que les sécrétions de fromage cottage de Brewster arrivent également. Tu as été prévenu.