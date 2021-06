Les sondages de l’Assemblée à venir, le visage du BJP UP Yogi Adityanath est l’invité d’e-Adda aujourd’hui

À l’e-Adda, Adityanath sera en conversation avec Anant Goenka, directeur exécutif, The Indian Express, et Ravish Tiwari, rédacteur politique et chef du bureau national, The Indian Express. (Photo d’archive : IE)

C’était un geste surprise. Le 19 mars 2017, huit jours seulement après avoir été élu au pouvoir dans l’Uttar Pradesh, le BJP a nommé Yogi Adityanath, le député de Gorakhpur et Mahant du temple de Gorakhnath, au poste de ministre en chef.

Depuis lors, Adityanath est devenu le leader et le visage du BJP à UP, dont la présence est recherchée lors des élections du Bengale au Kerala. Maintenant, à moins d’un an des prochaines élections d’État, le ministre en chef de l’UP sera l’invité d’honneur de l’Express e-Adda jeudi.

Connu pour être un leader qui n’hésite pas à dire ce qu’il pense, Adityanath a pris plusieurs décisions difficiles au cours de son mandat à la barre, provoquant souvent des critiques de l’opposition et déclenchant des controverses.

Ils incluent la fermeture d’abattoirs illégaux, la mise en place d’escouades « anti-roméo », l’approbation d’une série de rencontres de criminels et le signal vert pour des lois telles que la loi de 2020 sur l’interdiction de la conversion religieuse illégale de l’Uttar Pradesh et le rétablissement de l’Uttar Pradesh. de la Loi de 2020 sur les dommages causés à la propriété publique et privée. En vertu de la Loi sur la propriété, plusieurs personnes ont reçu des avis de recouvrement pour des dommages présumés causés à la propriété publique lors de manifestations anti-CAA.

Cependant, Adityanath est resté sur ses positions, affirmant que lui et son gouvernement savent comment répondre aux gens dans la langue qu’ils comprennent.

Récemment, le gouvernement UP a été critiqué pour les lacunes dans les infrastructures et la préparation pour lutter contre la deuxième vague de Covid, Adityanath lui-même étant testé positif. Mais à sa manière combative typique, le ministre en chef a voyagé à travers l’État, après sa guérison, rencontrant des gens pour expliquer comment UP a pu contrôler la propagation et l’intensité de l’infection plus rapidement que tout autre État ou pays avec une population similaire.

Originaire d’un village de l’Uttarakhand, Adityanath a quitté la maison au début de la vingtaine pour rejoindre le mouvement du temple Ram à Ayodhya, et est rapidement devenu non seulement un disciple de Gorakhnath Math Mahant Avaidyanath, mais son successeur. Il est devenu l’un des plus jeunes députés en 1998 à l’âge de 26 ans et a remporté le Gorakhpur Lok Sabha pour quatre mandats supplémentaires jusqu’à ce qu’il doive quitter son siège pour devenir ministre en chef.

Le ministre des Affaires extérieures de l’Union S Jaishankar, le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes et des MPME Nitin Gadkari, le ministre de l’Union de l’éducation Ramesh Pokhriyal, le directeur de l’AIIMS Dr Randeep Guleria et l’ancien conseiller économique en chef Arvind Subramanian étaient invités à l’E-Adda, alors que ces discussions déplacé en ligne pendant la pandémie.

Parmi les invités de premier plan des éditions précédentes d’Express Adda, citons le ministre des Finances de l’Union Nirmala Sitharaman, les lauréats du prix Nobel Abhijit Banerjee et Esther Duflo, le conseiller économique en chef Krishnamurthy Subramanian, le spécialiste du cancer et auteur lauréat du prix Pulitzer, le Dr Siddhartha Mukherjee, et le joueur de cricket Cheteshwar Pujara.

