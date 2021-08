Les sondages montrent une diminution du soutien à Newsom alors que les élections de rappel se profilent .

in

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, perd son soutien dans sa tentative de conserver son poste avant les élections de rappel du 14 septembre, selon un récent sondage.

Un sondage de Survey USA et du San Diego Union Tribune a révélé que 51 % des Californiens sont en faveur de sa révocation et 40 % sont contre dans un État où plus de 48 % des électeurs sont des démocrates inscrits.

Dans un autre sondage, 58% des électeurs probables ont déclaré qu’ils ne voulaient pas que Newsom se présente au poste de gouverneur en 2022.

Les sondages montrent un changement marqué depuis un sondage de juillet mené par l’Université de Californie, Berkeley et le Los Angeles Times, qui a révélé que 36% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles voteraient pour le rappel de Newsom et 51% ont déclaré qu’elles voteraient pour le garder. au bureau.

L’une des principales raisons invoquées par les personnes interrogées pour rappeler Newsom est l’augmentation de la criminalité dans l’État. La majorité des personnes interrogées, 65%, ont déclaré qu’elles pensaient que la criminalité s’aggravait, contre 29% qui disent qu’elle est la même ou qu’elle diminue. Le sondage a été mené auprès de 1 000 électeurs probables par David Binder Research, un sondeur de San Francisco qui a travaillé sur les campagnes présidentielles de Barack Obama et Joe Biden.

Une autre raison invoquée pour rappeler Newsom est sa réponse à la crise croissante des sans-abri dans l’État après que plus d’un milliard de dollars d’argent des contribuables ont été dépensés pour y remédier. Dans un autre sondage, 41 % des démocrates interrogés ont attribué à Newsom une note « D » ou « F » pour son travail sur le sans-abrisme. La Californie compte actuellement une population de sans-abri estimée à plus de 180 000 personnes.

Les autres raisons citées par ceux qui soutiennent le rappel incluent l’économie, le chômage et le processus de demande de chômage de l’État par lequel des milliards de dollars de paiements sont allés aux détenus dans et hors de Californie tandis que des milliers de résidents avec des demandes valides n’ont toujours pas reçu de paiements déposés. il y a plusieurs mois.

Malgré le changement dans les sondages, rapporte CNBC, “Les chances peuvent sembler en faveur de Newsom, d’autant plus que les démocrates enregistrés sont bien plus nombreux que les républicains dans l’État, et que l’argent collecté par les partisans du rappel est éclipsé par le trésor de guerre de près de 47 millions de dollars du gouverneur. “

Les comtés envoient également des bulletins de vote par courrier à tous les électeurs inscrits en Californie, qu’ils en aient demandé un ou non, augmentant ainsi les chances de voter pour les personnes qui, autrement, ne pourraient pas se rendre aux urnes.

Les annonces de campagne de Newsom contre le rappel ont couvert les médias, la télévision et les médias en ligne, dont un mettant en vedette la sénatrice américaine Elizabeth Warren, D-Mass., qui prétend que «les républicains de Trump» sont à l’origine du rappel, dans le but de motiver les démocrates à voter.

Se référant aux républicains, Warren dit dans l’annonce : « Ils viennent prendre le pouvoir en Californie, abusant du processus de rappel et coûtant des millions aux contribuables.

La California Labour Federation a également joué un rôle clé dans la campagne anti-rappel en organisant des efforts de sollicitation de bénévoles et des rassemblements dans tout l’État pour soutenir Newsom.

Steven Maviglio, un consultant politique de longue date en Californie et ancien attaché de presse du gouverneur de Californie Gray Davis, a déclaré à Yahoo News : c’est trop en jeu.

Maviglio a également suggéré que le président Joe Biden vienne en Californie pour exprimer son soutien à Newsom, le gouverneur du plus grand État.

Newsom, dit Maviglio, « fournit beaucoup d’argent aux candidats démocrates. Et ce serait un véritable coup dur à la veille virtuelle des élections de 2022 d’avoir un bouleversement majeur en Californie de tous les lieux. »

Si un républicain remportait le rappel, soutient Maviglio, cela apporterait « un changement fondamental » dans le paysage politique national.

Paul Mitchell, vice-président de Political Data Inc., qui fournit des données sur les électeurs aux campagnes, a ajouté : « La réalité est que si le gouverneur est rappelé, cela va envoyer des ondes de choc à travers les démocrates candidats au Congrès et à la législature et gouverneur dans d’autres États.