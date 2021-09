Les sons peuvent être entendus à travers la peau, sans avoir besoin d’oreilles

23/09/2021 à 18:08 CEST

Des chercheurs de l’Université du Michigan, aux États-Unis, ont découvert dans une nouvelle étude que le ver intestinal C. elegans est capable de détecter et de répondre aux sons, bien qu’il ne dispose pas d’organes spécialisés pour l’audition tels que les oreilles des humains et animaux. Il le fait à partir des neurones sensoriels auditifs qui sont étroitement liés à votre peau.

Selon un communiqué de presse, des recherches récemment publiées dans la revue Neuron permettent d’accéder à une nouvelle compréhension lorsqu’il s’agit d’étudier la sensation auditive, même avec des perspectives de développement de thérapies et de compléments pour les personnes ayant différents handicaps auditifs.

Le ver C. elegans Il a été largement utilisé dans la recherche dans le domaine biologique, compte tenu de ses conditions surprenantes. Bien qu’elle ne mesure qu’un millimètre de long, des études antérieures ont montré que cette espèce a la capacité de “sentir” la lumière, bien qu’elle n’ait pas d’yeux. En même temps, vous pouvez percevoir votre propre posture corporelle pendant le mouvement, une qualité connue sous le nom de sens de la proprioception.

Ils captent aussi les sons

Cependant, jusqu’à présent, il n’avait pas été possible de vérifier que ces vers avaient quelque chose de similaire au sens primaire de l’ouïe, ou qu’ils pourraient traiter les sons et les sensations auditives d’une manière ou d’une autre. Comme l’expliquent les chercheurs, cela a à voir avec certaines conceptions scientifiquement établies.

La audience il est différent des autres sens tels que le toucher ou la vision, qui ont été largement vérifiés chez d’autres animaux. En réalité, la capacité de percevoir les sons n’a été découverte que chez les vertébrés et certains arthropodes. Par conséquent, on pense que la grande majorité des espèces d’invertébrés telles que C. elegans ne peuvent pas ressentir de sensations auditives.

Encore une fois ce ascaris Cela a été une surprise : après différentes expériences, des scientifiques américains ont découvert que les vers répondaient aux sons de l’air dans la gamme de 100 hertz à 5 kilohertz, une gamme encore plus large que certains vertébrés peuvent ressentir. Ces plages sont des “bandes” du spectre sonore qui caractérisent les sons : certaines permettent d’entendre des sons plus aigus, d’autres plus graves ou intermédiaires, entre autres possibilités.

Alors “écoute” C. elegans

Selon les spécialistes, lorsqu’un ton est reproduit dans cette gamme, les vers s’éloignent rapidement de la source du son, montrant qu’ils entendent non seulement les sons mais aussi ils perçoivent d’où ils viennent. Comment le font-ils sans avoir d’oreilles ou d’autres organes auditifs ?

Ils ne « ressentent » pas réellement les vibrations sonores par le toucher, mais plutôt leur corps tout entier fonctionne comme une sorte de limaçon, se référant à la cavité en spirale remplie de liquide qui existe dans l’oreille interne des vertébrés. En même temps, ils utilisent deux types de neurones sensoriels auditifs fortement connectés à votre peau.

Quand le les ondes sonores entrer en collision avec la peau des vers, le liquide à l’intérieur du ver produit des vibrations, de la même manière que le liquide vibre dans la cochlée d’une oreille. Ces vibrations activent le neurones auditifs attaché à la peau des vers, les transformant finalement en impulsions nerveuses.

Étant donné que les deux types de neurones auditifs sont situés dans différentes parties du corps du ver, C. elegans peut détecter l’origine des sons et se protègent des attaques de leurs prédateurs. Selon les chercheurs, il sera désormais possible d’approfondir les mécanismes génétiques et la neurobiologie qui animent ces sensations, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes dans le domaine de l’audition animale et même son adaptation à de nouvelles thérapies et traitements chez l’homme.

photo: Une nouvelle recherche de l’Université du Michigan révèle que le ver rond C. elegans (montré ci-dessus sous la forme d’une oreille), une espèce modèle utilisée dans la recherche biologique, peut détecter et répondre aux ondes sonores dans l’air bien qu’il n’ait pas d’organes similaires à oreilles. Crédit : Rajani Arora, Institut des sciences de la vie de l’Université du Michigan.