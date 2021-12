Les Sony WF-1000XM4 sont nos écouteurs sans fil 2021 de l’année

Nous avons passé en revue de nombreux vrais écouteurs sans fil cette année, et une chose est claire : les écouteurs bon marché deviennent de plus en plus performants. Cependant, les écouteurs coûteux s’améliorent également. Par exemple, les écouteurs Sony WF-1000XM4. Ces têtes coûtent 280 $, mais vous en avez pour votre argent. Je reviens toujours aux XM4 des mois après avoir terminé l’examen parce qu’ils sont tellement bons. Ils représentent une note élevée dans l’audio, l’ANC, la durée de vie de la batterie, etc. C’est pourquoi ce sont les meilleurs vrais écouteurs sans fil de 2021.

Si vous voulez tous les détails, vous devriez lire notre examen complet des 1000XM4. L’essentiel est que les écouteurs WF-1000XM4 ont presque toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter dans les TWE. Il y a la suppression du bruit, le chargement USB-C et sans fil, la paire rapide, le mode solo, et il est même livré avec des embouts d’oreille en mousse fantaisie. La qualité audio est superbe, et j’applaudis Sony pour avoir inclus le support LDAC de haute qualité, qui manquait dans ses derniers TWE. La seule omission est l’absence de prise en charge du multipoint. Cela rend un peu plus ennuyeux de basculer entre les appareils, mais je peux pardonner cela parce que le reste est parfait.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Les performances de suppression du bruit sont également surnaturellement bonnes, approchant la qualité des écouteurs WH-1000XM4, et elles se sont améliorées depuis le lancement. Au lancement, l’ANC pouvait « sauter » à l’occasion. C’était subtil mais distrayant. J’ai signalé le bogue à Sony, ils l’ont confirmé et une mise à jour du micrologiciel peu de temps après le lancement a résolu le problème. Je ne suis tout simplement pas habitué à ce genre d’attention, et je doute sérieusement que vous ayez jamais vu quelque chose comme ça avec une paire de têtes sans nom bon marché.

Ces écouteurs ne correspondent pas tout à fait à la qualité audio des bons écouteurs supra-auriculaires, mais ils restent les meilleurs écouteurs intra-auriculaires que j’ai jamais utilisés. Sony dit qu’il ajuste le réglage des écouteurs en fonction de la musique qui est populaire au moment de la sortie, ce qui signifie plus de basses dans les XM4. Cependant, cela ne semble pas trop puissant dans le bas de gamme comme certains bourgeons. Le réglage de Sony semble globalement excellent et vous pouvez écouter des pistes hi-fi avec le support LDAC. Cela réduit de quelques heures la durée de vie de la batterie de 8 heures, mais c’est un bon point de départ. Ces écouteurs durent encore la majeure partie d’une journée de travail avec un son de haute qualité et l’ANC activé.

Sony a réussi à affiner considérablement ces écouteurs par rapport à leurs prédécesseurs. Ce sont quand même de gros écouteurs. Certains les trouveront trop grandes et inconfortables, mais je peux les porter quelques heures sans problème. Les XM4 sont classés IPX4, et je peux le confirmer. J’ai récemment laissé tomber un bourgeon dans un banc de neige, et il m’a fallu quelques minutes pour le trouver, mais il jouait toujours et continue de bien fonctionner. Bien qu’il s’agisse d’écouteurs plutôt volumineux, l’étui est petit : il tient dans la minuscule cinquième poche de mon jean.

De plus, ils ne provoquent pas d’irritation de la peau comme les derniers écouteurs de Samsung. J’apprécie beaucoup les écouteurs qui ne provoquent pas de cloques sur ma peau. Je ne dis pas que cela devrait être le facteur décisif pour vous, mais j’appréhende un peu les écouteurs de Samsung maintenant. C’est pourquoi je ne fais pas l’éloge du Buds Pro pour le moment.

Ce sont des écouteurs coûteux, mais nous avons déjà vu de solides remises qui rapprochent le prix de 200 $. À ce stade, les 1000XM4 sont un achat facile. Ils sont actuellement à environ 250 $, ce qui reste raisonnable. Même s’ils étaient plein tarif, je les recommanderais quand même.

Acheter Sony WF-1000XM4

Voir sur AmazonVoir chez Best Buy

