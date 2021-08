Les Sony WH1000XM3 baissent encore plus de prix : ils sont déjà à 189 euros avec la dernière offre d’Amazon | La technologie

in

Si vous êtes un amoureux du son, que vous voulez de bons écouteurs avec annulation mais sans dépenser beaucoup d’argent, il existe maintenant un modèle Sony de grande renommée qui coûte moins de 200 euros sur Amazon.

Vous avez peut-être entendu parler du Sony WH1000XM3, casque serre-tête sans fil qui connaît un succès commercial depuis plusieurs annéesMême maintenant que le XM4, la nouvelle version, est déjà en vente, et une fois son successeur arrivé, quelque chose de positif se produit : le modèle précédent baisse de prix.

C’est précisément ce qui se passe avec ces écouteurs, qui disposent d’une excellente réduction de bruit et des meilleures qualités audio du marché, mais dont le prix continue de baisser petit à petit. Le dernier magasin à les mettre en vente est Amazon, qui les vend actuellement à 189 euros.

Ces écouteurs sans fil à réduction de bruit NFC sont considérés comme l’un des meilleurs que vous puissiez acheter pour la qualité sonore et le confort.

Pour replacer ce chiffre dans son contexte, il suffit de souligner que les XM4 coûtent 319 euros, et qu’ils sont également proposés, sans probablement que le saut de qualité soit assez important pour justifier la différence entre un modèle et un autre.

Pour commencer, ces écouteurs se distinguent par leur autonomie, qui atteint 30 heures au total, un chiffre absolument exorbitant et inaccessible pour tout modèle de casque True Wireless, la version la plus en vogue, bien que généralement avec des performances pires à tous les niveaux.

C’est l’annulation du bruit (ANC) qui en fait un tel objet de désir, et est-ce qu’ils isolent complètement et complètement du bruit extérieur, ce que beaucoup promettent mais que peu réalisent réellement. Cela en fait les casques parfaits pour pouvoir travailler et étudier dans des environnements très bruyants ou simplement pour voyager.

Pour couronner le tout, ils ajoutent un autre élément qui les rend les plus intéressants : ils sont compatibles avec Alexa, donc à travers eux vous pouvez interagir directement avec l’assistant virtuel d’Amazon, probablement le plus populaire au monde.

Ce n’est pas que les écouteurs antibruit moins chers ne manquent pas. En fait, il y en a beaucoup, comme le Huawei FreeBuds Studio qui ne coûte actuellement que 169 euros pour le moment.

La livraison est absolument gratuite, comme c’est généralement le cas pour les commandes de 29 euros ou plus sur Amazon Espagne. Si vous avez aussi Amazon Prime, tant mieux, car la livraison peut intervenir en moins de 24 heures ouvrées.

