Les Sony WH1000XM4 sont les plus recherchés et maintenant Amazon vient de les laisser très proches de leur prix minimum | La technologie

Vous avez sûrement entendu parler du Sony XM4, un casque sans fil haut de gamme à tous points de vue qui est maintenant considérablement moins cher que d’habitude.

Le marché de l’audio et du son a toujours évolué en nombre important, à la fois en termes de volume de ventes et de prix, et cela parce que les bons écouteurs haut de gamme sont chers, même si évidemment la différence est perceptible au-delà du prix.

Si c’est ce que vous recherchez, un casque sans fil de premier ordre, vous avez peut-être le Sony WH-1000XM4 dans votre piscine, considéré comme l’un des meilleurs au monde. Officiellement, leur prix est beaucoup plus élevé, bien qu’ils aient maintenant été abaissés par Amazon à seulement 303 euros.

Les écouteurs à réduction de bruit active les plus avancés de Sony vous permettent de vous isoler des bruits externes avec un contrôle variable. Avec Bluetooth et une batterie jusqu’à 30 heures pour ne jamais s’arrêter.

Près de 300 euros, c’est quand même beaucoup d’argent pour un casque de ce type, même si comme on dit, ses avantages en valent la peine, comme l’ont vu nos confrères de Business Insider Espagne dans leur analyse.

Par exemple, ils ont NFC pour les lier à votre téléphone portable et l’une des meilleures suppressions de bruit du moment, en plus d’une qualité audio exquise, comment pourrait-elle être moins venant d’une marque comme Sony, avec des décennies d’expérience dans le secteur.

Il existe d’autres modèles de casques avec ANC qui sont également de premier niveau, bien que ceux-ci aient acquis une bonne réputation méritée qui dure depuis plusieurs générations, et cela malgré leur prix élevé.

Le confort est un autre de ses principaux atouts, un élément clé si vous prévoyez de les utiliser pendant que vous travaillez et de les porter pendant des heures et des heures chaque jour.

Ils sont compatibles avec Alexa et Google Assistant, donc si vous souhaitez interagir avec votre assistant virtuel, vous pouvez le faire sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche.

