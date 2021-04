Les sorciers coupent la série Jazz

13/04/2021 à 10:52 CEST

Le garde Bradley Beal a revendiqué son statut de meilleur buteur de la NBA et avec 34 points a mené l’attaque gagnante des Washington Wizards qui ont joué dans la grande surprise du jour en battant l’Utah Jazz 121-125 sur les visiteurs et mettre fin à une séquence de 24 victoires consécutives sur le terrain de leur équipe, Vivint Arena.

Le meneur Russell Westbrook a également brillé de façon particulière avec un autre triple-double de 25 points, 14 rebonds et 14 passes, le cinquième consécutif et le vingt-troisième de la saison, ce qui lui laisse un leader exceptionnel en championnat.

Le centre de deuxième année Daniel Gafford a également joué, marquant 15 points qui lui ont permis d’égaliser son meilleur en tant que professionnel, tandis que le centre cubain américain Robin López et l’attaquant letton Davis Bertans ont chacun contribué 10 points avec les Wizards.

Le gardien brésilien Raúl Neto a joué 15 minutes et a contribué sept pour être parfait avec 2-2 dans les buts sur le terrain, y compris un triple, et aussi 2-2 de la ligne du personnel. Neto a distribué deux passes décisives en direction du match, récupéré un ballon et commis deux fautes personnelles. Les Wizards ont balayé la série de la saison avec le Jazz après avoir frappé 52% sur le terrain et 47% sur 3s.

Le garde Donovan Mitchell a récolté 42 points, dont quatre triples et six passes, tandis que l’attaquant croate Bojan Bogdanovic a atteint 33 points, son meilleur de la saison, en tant que deuxième meilleur buteur du Jazz.

L’attaquant australien Joe Ingles a contribué 18 points supplémentaires, mais le Jazz n’a finalement pas pu vaincre les Wizards, ce qui leur a coûté la rupture de la séquence de deux victoires consécutives avec lesquelles ils avaient atteint le match et ils ont perdu dans leur domaine pour la première fois en 2021.L’équipe de l’Utah s’est ralliée tard et a réduit un déficit de 19 points à 119-121 après un entraînement de layup par Mitchell et 12,3 secondes à jouer.

Beal a effectué une paire de lancers francs avec 11,5 secondes à jouer. Bogdanovic a raté un corner à 3 points à l’autre bout et Westbrook a ajouté deux autres lancers francs pour assurer la victoire des Wizards (20-33) qui restent loin des places en séries éliminatoires de la Conférence Est.

Alors que les Jazz (40-14), malgré la défaite, restent leaders de la Division Nord-Ouest et de la Conférence Ouest, mais désormais avec seulement un match et demi d’avance sur les Phoenix Suns (38-15), qui ont battu les Houston Rockets 126-120. Washington a apparemment cassé le match en leur faveur à la fin du troisième quart, après que Mitchell eut réussi une paire de lancers francs pour donner à Utah une avance de 80-79.

Mais Beal et Westbrook ont ​​retrouvé leur meilleur jeu et leur meilleur toucher du poignet et les Wizards ont eu une séquence de 30-10 qui a redonné aux Wizards le contrôle du match, et ils n’ont pas perdu le reste du match.