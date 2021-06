Prix ​​Bitcoin (BTC)

Les sorties de Bitcoin se refroidissent ; Les opinions des investisseurs « mixtes » permettent à Ethereum d’enregistrer sa plus grande sortie

Alors que le sentiment s’est affaibli, dans l’ensemble, les investisseurs “restent engagés”, l’ampleur des entrées de cette année atteignant déjà près de 6,7 milliards de dollars pour l’ensemble de 2020.

Les produits d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré une deuxième semaine consécutive de sorties totalisant 21 millions de dollars, selon le rapport CoinShares.

Cela porte les sorties hebdomadaires totales depuis la mi-mai à 267 millions de dollars, soit 0,6% du total des actifs sous gestion (AUM).

Au cours du mois dernier, le sentiment s’est affaibli mais “dans l’ensemble, il reste engagé”, étant donné l’ampleur des flux entrants cette année, qui représentent 13% des actifs sous gestion à 5,8 milliards de dollars, soit presque 6,7 milliards de dollars pour l’ensemble de 2020, note le rapport.

Les entrées ont été mitigées la semaine dernière après le soutien indéfectible d’Ethereum au cours des derniers mois, “impliquant des opinions mitigées parmi les investisseurs”.

Pendant ce temps, les sorties de Bitcoin se sont refroidies à seulement 10 millions de dollars, soit nettement moins que la semaine record précédente de 141 millions de dollars. L’activité de trading sur les produits d’investissement Bitcoin a également augmenté de 43% par rapport à la semaine précédente.

Le prix du Bitcoin a également dépassé 41 000 $ cette semaine, pour la première fois depuis fin mai.

Alors que BTC se négocie toujours à environ 38% en dessous de son ATH, Dan Morehead, co-directeur des investissements chez Pantera Capital, a déclaré lundi dans sa Blockchain Letter que les investisseurs devraient résister à l’envie de fermer des positions et plutôt aller dans l’autre sens. Morehead a dit,

“Le bitcoin monte généralement en flèche… Quiconque détient du bitcoin depuis 3,25 ans a gagné de l’argent.”

Le XRP a enregistré des sorties mineures, 2,8 millions de dollars après six semaines d’entrées totalisant 21 millions de dollars. D’autres produits d’investissement en actifs numériques ont également enregistré des entrées mineures, notamment de 1,7 million de dollars de Cardano et de 1 million de dollars de Stellar.

Pendant ce temps, Grayscale, le plus grand gestionnaire de devises numériques, a augmenté ses actifs sous gestion à 33,04 milliards de dollars contre 30,3 milliards de dollars la semaine précédente. CoinShares a vu son AUM glisser à 3,8 milliards de dollars, contre près de 4 milliards de dollars la semaine précédente.

